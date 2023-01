Opel Astra und Grandland als GSe elektrifiziert und sportlich

Mit den neuen Astra GSe Fünftürer und Grandland GSe will Opel zum Jahresbeginn einen Ausblick darauf geben, was die Kunden 2023 alles von der Marke mit dem Blitz erwarten können. Die elektrifizierten Top-Modelle ihrer jeweiligen Baureihe bieten vieles, was sich Freunde sportlicher Fahrzeuge wünschen.



Die GSe-Modelle punkten mit hohen Fahrleistungen, einem sportlich abgestimmten Fahrwerk und elektrifizierten Plug-in-Hybrid-Antrieben für lokal emissionsfreies Fahren. Da das Auge mitfährt, sehen diese Exemplare entsprechend sportlich aus: Typisch für die neue dynamische Submarke fahren Astra GSe und Grandland GSe auf 18- respektive 19-Zoll-Leichtmetallrädern sowie mit charakteristischem GSe-Frontstoßfänger und -Heckdiffusor vor. Innen binden eigens den GSe-Modellen vorbehaltene GSe-Performance-Sitze Pilot und Copilot in das Fahrzeug ein.



Mit einer Systemleistung von 165 kW/225 PS - der 1,6-Liter-Vierzylinder leistet 133 kW/180 PS, der E-Motor steuert bis zu 81,2 kW/110 PS bei - und einem maximalen Drehmoment von 360 Newtonmeter beschleunigt die fünftürige Sport-Limousine in 7,5 Sekunden auf 100 km/h; bis zu 235 km/h Höchstgeschwindigkeit sind drin (135 km/h rein elektrisch). Und dank der 12,4 kWh-Lithium-Ionen-Batterie kann der Astra GSe nach WLTP bis zu 64 Kilometer lokal emissionsfrei zurücklegen.



Der Grandland GSe setzt in Sachen Leistung noch eins drauf: Er bündelt die Kraft aus einem Turbobenziner mit 1,6 Litern Hubraum und 147 kW/200 PS sowie zwei Elektromotoren - einem an jeder Achse. Der E-Motor an der Vorderachse liefert bis zu 81,2 kW/110 PS, der an der Hinterachse bis zu 83 kW/113 PS. So entsteht eine Systemleistung von bis zu 221 kW/300 PS. Der Plug-in-Hybrid-Antrieb macht den Grandland GSe zu einem starken Sportler mit permanentem elektrischem Allradantrieb samt stabiler Traktion. Das SUV spurtet binnen 6,1 Sekunden von null auf Tempo 100 und erreicht - wie der Astra GSe - ebenfalls eine Spitzengeschwindigkeit von 235 km/h (135 km/h rein elektrisch). Mit seiner 14,6 kWh-Lithium-Ionen-Batterie legt der Grandland GSe nach WLTP bis zu 63 Kilometer lokal emissionsfrei zurück.



Die volle Bandbreite an modernen Assistenzsystemen von Opel rundet das Angebot ab. So ausgestattet, können Kunden den neuen Astra GSe nun für 45.510 Euro und den neuen Grandland GSe für 57.600 Euro ordern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1