Toyota Collection: Jahresauftakt und Vorfreude auf Februar

Die Toyota Collection ließ am vergangenen Samstag Herzen höher schlagen: Legendäre klassische Automobile und dazwischen eine Fanbörse mit seltenen Sammelobjekten rund um die Marken Toyota und Lexus. Rund 800 Gäste besuchten das Jahresauftakt-Event in der Fahrzeugsammlung auf dem Gelände von Toyota Deutschland. Am Samstag, 4. Februar 2023, findet bereits das nächste Public Opening der Toyota Collection statt, dann als Techniktag mit Wissenswertem rund um zukunftsweisende und nachhaltige Antriebe. Wie immer sind Eintritt und Parkplatz frei.



Den Start ins Jahr 2023 feierte die Toyota Collection mit einer Neuauflage der traditionellen Tauschbörse. An zehn großen Tischen präsentierte die Toyota Community Modellautos, Bücher, Poster, Pins, Prospekte, Blechschilder und Ersatzteile.



Viele Sammlerobjekte wechselten ihre Besitzer, aber auch die Freude am Entdecken manches hierzulande unbekannten Modellbaukastens oder Accessoires aus Japan gab den Fans Anlass zum angeregten Fachsimpeln. Bei der Suche nach Ersatzteilen halfen zudem die Experten am Stand von Toyota Classic Parts. Derweil bot eine PlayStation Familien und Kindern spannende Rennaction mit Toyota Racern.



Es lebe der Sport, lautet auch das Motto bei den Neuzugängen in Deutschlands größter Toyota Sammlung. Exklusiv zum Januar-Opening der Toyota Collection gaben zwei klassische, aufgeladene Sportgeräte ganz unterschiedlicher Ausprägung einen Gastauftritt: Der 135 kW/184 PS leistende Mittelmotor-Roadster Toyota MR2 Turbo TTE (W30) und der 165 kW/225 PS starke Corolla TS Compressor TTE.



Entwickelt wurden die beiden kompakten Kracher bei der in Köln-Marsdorf ansässigen Toyota Gazoo Racing Europe GmbH (TGR-E). Der TGR-E Standort Köln - einst als Toyota Team Europe (TTE) bekannt - ist das Forschungszentrum in der Gazoo Racing Company, der eigenständigen Abteilung der Toyota Motor Corporation, die für Rennsport und Hochleistungs-Straßenfahrzeuge zuständig ist.



Was möglich ist, wenn die TGR-E Ingenieure ihre Racing-Kompetenz in Serienmodelle einfließen lassen, veranschaulicht der ab 2004 in kleiner Auflage gebaute Roadster MR2 Turbo TTE. Dank des Turbo-Bausatzes absolviert der Zweisitzer den Sprint von 0-100 km/h in nur 5,9 Sekunden, damals ein Wert, den sonst nur Supersportwagen erreichten. Auch der Corolla TS Compressor TTE aus dem Jahr 2005 beeindruckte durch Fahrleistungen, die in der Kompaktklasse Maßstäbe setzten.



Wie vielfältig das Spektrum der bei TGR-E entwickelten Sportgeräte ist, veranschaulichen zwei gegensätzliche, nun dauerhaft in der Toyota Collection ausgestellte Beispiele japanischer Racing-Kultur: Das ultrakurze Toyota iQ Cup Car und die 5,11 Meter lange Luxuslimousine Lexus TS 650 aus dem Jahr 2012. Ausgefeilte Aerodynamikkits, Leichtbautechnik, ein Rennfahrwerk und vor allem der dank Doppelturbo auf 478 kW/650 PS erstarkte 5,0-Liter-V8 beschleunigen diesen Lexus auf über 320 km/h



Auch für die weiteren monatlichen Public Openings des Jahres 2023 hat die Toyota Collection ein vielseitiges Programm vorbereitet. Los geht es im Februar mit einem Techniktag, der die Geschichte und die Vielfalt von Toyota Modellen anschaulich präsentiert. Für Toyota hat die Reise in eine emissionsfreie und elektrifizierte Zukunft schon vor Jahrzehnten begonnen, dies zeigen beim Techniktag viele Meilensteine wie Hybrid-Pioniere, Brennstoffzellenfahrzeuge, legendäre Le-Mans-Renner wie der Toyota TS050 Hybrid bis zur neuen Markenfamilie "bZ" (Beyond Zero) mit dem Toyota bZ4X als erstem eigenständigen Elektrofahrzeug der Marke.

