Opel sucht junge Künstler für Rocks-e Designkonzept

Die Rüsselsheimer wollen ein ganz spezielles Einzelstück des batterie-elektrischen Rocks-e bauen und laden jetzt rund um den Globus Nachwuchskünstler dazu ein, ihr individuelles Rocks-e-Designkonzept zu entwerfen.



Das Opel-SUM ("Sustainable Urban Mobility") für Zwei eröffnet als lokal emissionsfreies Leichtkraftfahrzeug jungen Fahrern ab 15 Jahren den Einstieg in die individuelle Elektromobilität.



Der von Opel ins Leben gerufene Rocks-e-Design-Hack richtet sich als Social-Media-Contest an junge Kreative. Nicht-professionelle kreative Talente und Design-Studenten im Alter von 18 bis 27 Jahren können ihre Rocks-e Design-Entwürfe an opeldesignhack.com senden - und Opel wird den Siegerentwurf als Rocks-e-Unikat bauen, so der Hersteller.



"Die Rocks-e-Design-Challenge ist ein außergewöhnlicher Weg für ein junges Publikum, um mit Opel in engen Kontakt zu kommen. Der offene Design-Wettbewerb wird für unseren einzigartigen Rocks-e weitere Aufmerksamkeit und Begeisterung entfachen", sagt Opel-Designchef Mark Adams.

