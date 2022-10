Clever heizen im Elektroauto

Ein kuschelig warmes Elektroauto kann im Winter von der Reichweite zehren. Opel gibt Kunden Tipps, wie sich der Mokka-e besonders effizient beheizen lässt. Hierfür hält der Blitz-Stromer entsprechende Heizsysteme und Technologien bereit.



Die ersten Schritte zum effizienten Betrieb des Elektrofahrzeugs beginnen schon vor dem Start: So können Fahrer die Vortemperierung einschalten, während der kompakte Opel-Stromer beispielsweise über eine Haushaltssteckdose, eine Wallbox oder einen Fast-Charger mit der externen Stromversorgung verbunden ist. Die benötigte Energie für den Temperaturausgleich kommt dann einfach aus dem externen Stromnetz, und beim Start steht die volle elektrische Reichweite von bis zu 338 Kilometer (gemäß WLTP) zur Verfügung.



Darüber hinaus lässt sich dank der serienmäßigen Wärmepumpe die entstehende Wärme zum Heizen des Innenraums nutzen, ohne dass ein konventioneller "Zuheizer" eingeschaltet werden muss und dies zulasten der Reichweite ginge.



Außerdem können Mokka-e-Fahrer die Vortemperierung des Innenraums per myOpel App bequem von der Couch aus via Fernbedienung programmieren. Innerhalb weniger Minuten erreicht die Pkw-Kabine so nicht nur eine Wohlfühltemperatur von rund 21 Grad Celsius, sondern bei Frost sind auch die Scheiben eisfrei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1