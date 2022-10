Opel bietet Service für Herbst und Winter

Nicht zu unterschätzen ist der erste Nachtfrost. Er sorgt für rutschige Straßen und auch dafür, dass das Fahrzeug am Morgen zögerlich anspringt. Nasser Asphalt tut ein Übriges zum Schlingern. Opel bietet seinen Kunden mit einer Service Herbst- und Winterkampagne Sicherheit. Mit vielfältigen Dienstleistungen von Rundum-sorglos Checks bis hin zu Winterreifen-Angeboten wollen die Rüsselsheimer dafür sorgen, dass Autofahrer zuverlässig und entspannt durch die dunkle und kalte Jahreszeit kommen.



Für Fahrer eines elektrifizierten Modells wie dem Batterie-elektrischen, lokal emissionsfreien Mokka e hält Opel zudem das passende Elektro-Zubehör bereit.

Noch bis zum 31. Oktober 2022 kontrollieren die Werkstatt-Teams der teilnehmenden Opel Partner während der Opel Licht- und Sichtwochen kostenlos die richtige Einstellung der Scheinwerfer.



Vier Räder in Top-Qualität für das eigene Auto aussuchen, aber nur drei bezahlen - dafür steht traditionell das "4 für 3-Winterkompletträder"-Angebot. Und wer keine Kompletträder benötigt, sondern Ersatz sucht, findet bei Opel eine weitere Auswahl an Qualitäts-Winterreifen namhafter Hersteller zu günstigen Preisen, so der Hersteller.



Wird bei einem neuen Reifensatz ein Pneu beschädigt, wird dieser schnell und unbürokratisch ausgetauscht. So ist pro Kauf innerhalb von zwei Jahren ein kostenloser Reifenersatz möglich.



Um das Auto rundum winterfest zu machen und ganz auf Nummer sicher zu gehen, lohnt sich ein Opel Service Check mit Garantie-Zertifikat ab gerade einmal 19,90 Euro (alle Preise UPE inkl. MwSt.). Beim umfassenden Check überprüfen die Experten im Autohaus sicherheitsrelevante Punkte wie Außenbeleuchtung, Motorölstand, Kühlsystem, Stoßdämpfer sowie Bremsscheiben und -beläge.



Doch selbst für den Fall, dass das Auto einmal unterwegs Hilfe benötigen sollte - zum Beispiel bei einer Panne - haben die Opel-Experten vorgesorgt. Denn in Verbindung mit dem Service-Check und Garantie-Zertifikat bietet der Hersteller auf Wunsch den Opel Mobilservice an - wahlweise für drei Monate (5,99 Euro) oder sechs Monate (9,99 Euro). Damit sind Opel-Kunden vor Zusatzkosten wie für den Abschleppdienst geschützt.

