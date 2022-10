Opel Astra holt vier Sterne beim ADAC Ecotest

Der Opel Astra fährt verantwortungsbewusst vor - als Verbrenner genauso wie als lokal emissionsfreier Plug-in-Hybrid. Zu diesem Resultat kommen die Tester im jüngsten ADAC Ecotest. Dort holt der Opel Astra Plug-in-Hybrid eine Gesamtpunktzahl von 73 Punkten und fährt so ein gutes Gesamtergebnis von 4 Sternen ein.



Die elektrifizierte Variante des Kompaktklasse-Bestsellers aus Rüsselsheim bietet mit 133 kW/180 PS Systemleistung und einem maximalen Drehmoment von 360 Newtonmeter nicht nur viel Fahrspaß, sondern zählt laut ADAC Ecotest-Urteil auch unter Nachhaltigkeitsaspekten "zu den empfehlenswerten Autos".



In das Ergebnis fließen zunächst die Schadstoffbewertung und die CO2-Bewertung gemäß WLTP sowie Well-to-Wheel-Betrachtung ein. Erst wenn ein Fahrzeug auf dem Prüfstand mindestens vier von fünf möglichen Sternen erreicht hat, kommt es in "Stufe zwei".



Hier nehmen die ADAC-Experten dann nochmals unter die Lupe, ob das jeweilige Auto auch im Straßenverkehr unter realitätsnahen Bedingungen (RDE = Real Driving Emissions) so sauber wie angegeben ist. Bei allen Schritten haben die getesteten Astra-Varianten überzeugt.



Für die Tester dabei ebenfalls glaubwürdig und vor allem im Test überzeugend nachgewiesen: "Opel gibt eine elektrische Reichweite von 67 km nach WLTP an - bei verhaltener Fahrweise ist das gerade innerorts bei Temperaturen um 20 Grad durchaus zu schaffen."



Darüber hinaus punktet der Opel Astra auch als reiner Verbrenner - im ADAC Ecotest der 1.2 Turbo mit 96 kW/130 PS und 6-Gang-Schaltgetriebe. So lautet das Umwelt-Fazit: "Das unter anderem mit einem Partikelfilter bewehrte Abgasreinigungssystem des Astra 1.2 Turbo funktioniert gut (...). Deshalb erhält der Opel auch 47 von 50 Punkten in der Schadstoffbewertung" - macht hier die Note 1,3. Im Ecotest-Gesamtergebnis werden es 76 Punkte. Das bedeutet wie beim Plug-in-Hybrid zum zweiten Mal vier Sterne für den Astra.

