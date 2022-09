Nissan startet Produktion des Townstar EV

Nissan hat mit der Produktion des Townstar EV begonnen. Die vollelektrische Variante des Kompakttransporters wird im Kompetenzzentrum für Kleintransporter in Maubeuge, Frankreich, hergestellt.



Der Townstar EV verfügt über ein intelligentes Energiemanagement und Batteriekühlung. "Dank seiner aerodynamischen Karosserieelemente und der damit verbundenen Effizienz kann der Townstar je nach Ausstattungslinie eine Reichweite von über 300 Kilometern (nach WLTP) erreichen", heißt es bei Nissan.



Sein Elektromotor leistet 90 kW/122 PS und liefert maximal 245 Nm Drehmoment. Die 45-kWh-Batterie kann mit Wechselstrom (11 oder 22 kW) oder über den CCS-Anschluss mit bis zu 80 kW Gleichstrom geladen werden. Letzteres ermöglicht laut Hersteller ein Aufladen von 15 auf 80 Prozent in 37 Minuten.



Zu den installierten Helfern zählen etwa ein Totwinkel- und ein Notbremsassistent, Hands-Free Parking, ein aktiver Tempomat, ein Seitenwindassistent sowie ein Anhänger-Stabilitäts-Assistent.



Hilfreich ist die Anhängelast von bis zu 1,5 Tonnen. Den Townstar EV Kastenwagen wird es in zwei Längen geben. Der Laderaum fasst in der L1-Version 3,3 beziehungsweise 3,9 Kubikmeter mit flexiblem Trennwand-Gitter. In der Länge L2 sind es 4,9 Kubikmeter Raumvolumen, genug für zwei Europaletten. Die Preisliste startet bei 33.750 Euro plus Mehrwertsteuer für den Kastenwagen MY22.

