Elektrifizierter Nissan X-Trail als Abenteurer

Mit der Europapremiere der vierten Modellgeneration des Nissan X-Trail geht die elektrisierende Produktoffensive der japanischen Marke in die nächste Runde. Die als Fünf- und Siebensitzer erhältliche Neuauflage greift die DNA auf, die das Familienfahrzeug seit nunmehr 20 Jahren kennzeichnet: Ein sportlich-muskulöses Design trifft auf hohen Nutzwert und einen modernen Allradantrieb.



Durch die neue CMF-C-Plattform der Allianz, die eine moderne Chassis-Architektur mit innovativen Antriebstechnologien kombiniert, legt der neue X-Trail die Messlatte im Crossover-Segment wieder höher. Die elektrifizierte Antriebstechnik soll höchste Fahrdynamik und maximalen Fahrspaß garantieren.



"Eine Ikone wie den X-Trail abzulösen, ist eine große Verantwortung", betont Francois Bailly, Senior Vice President und Nissan Chief Planning Officer für die AMIEO-Region (Afrika, Naher Osten, Indien, Europa und Ozeanien). Das Modell habe sich als Familienfahrzeug für gemeinsame Abenteuer etabliert - man wisse also, was die Kunden schätzen. Mit der vierten Modellgeneration werde Nissan ihnen die Möglichkeit geben, noch mehr Abenteuer mit einem fortschrittlichen elektrifizierten Allradantrieb sowie intuitiver und komfortabler Technik zu erleben.



Als zweites Nissan Modell in Europa fährt der X-Trail auf Wunsch mit e-Power vor. Das elektrifizierte, exklusiv von Nissan angebotene Antriebssystem erzeugt ein vollelektrisches Fahrgefühl, ohne dass ein externes Aufladen möglich und nötig ist. Das System wurde 2017 erstmals in Japan im kompakten Familienwagen Nissan Note eingeführt, der sich im Anschluss zum meistverkauften Auto auf dem Heimatmarkt entwickelte.



Das e-Power-System besteht aus einer Hochleistungsbatterie und einem integrierten Antriebsstrang, der einen 116 kW/158 PS starken 1,5-Liter-Turbobenziner mit variablem Verdichtungsverhältnis, einen Stromgenerator, einen Wechselrichter und einen 150-kW-Elektromotor umfasst.



Dank des reinen Elektroantriebs gibt es keine verzögerte Gasannahme wie bei einem Verbrennungsmotor oder einem herkömmlichen Hybrid. Das sofortige Ansprechen sorgt für ein hohes Drehmoment und eine agile Beschleunigung, was Überholvorgänge und das Auffahren auf eine Autobahn erleichtert.



Im Unterschied zu manchen Hybridfahrzeugen bewegt sich die Drehzahl des Benziners beim X-Trail e-Power im Einklang mit der Geschwindigkeit. Die Ingenieure haben hierfür ein System namens "Linear Tune" entwickelt. Es regelt und erhöht die Drehzahl des 1,5-Liter-Motors schrittweise, um den Energiebedarf beim Beschleunigen zu decken. Dadurch entwickeln sich Leistung und Sound in ähnlicher Weise, es gibt keine "Entkopplung". Daneben garantiert e-Power leises Fahren: Bei 40 km/h reduziert sich das Geräusch im Auto um acht Dezibel im Vergleich zur Konkurrenz.



Im neuen X-Trail kommt auch erstmals das speziell auf elektrifizierte Antriebe abgestimmte e-4orce Allradsystem zum Einsatz. Die bis dato modernste Allradtechnik von Nissan soll zuverlässige Traktion und Beschleunigung unter allen Bedingungen gewährleisten. Das "e" in e-4orce bezieht sich dabei auf den elektrifizierten Antrieb, während "4orce" auf die physische Kraft und Energie des Fahrzeugs und "4" auf die Allradsteuerung verweist. Das System wird auch im vollelektrischen Crossover-Modell Ariya eingesetzt, das ebenfalls 2022 auf den Markt kommt.

