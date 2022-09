Neuheiten von Hobby beim Caravan Salon

Der norddeutsche Wohnwagen- und Reisemobilhersteller Hobby präsentiert auf dem Caravan Salon Düsseldorf seine Neuheiten: Die Maxia-Produktwelt mit ihrem modernen skandinavischen Design, den Premium-Camper Maxia Van auf VW Crafter und die besonders für Elektro-Zugfahrzeuge geeignete Caravan-Studie Beachy Air.



Die Maxia-Welt ist nun im Bereich der Wohnwagen erweitert und neuestes Familien-Mitglied der Maxia 585 UL. Moderner Möbelbau, klare Schrankfronten und ein offenes Raumgefühl dominieren. Daneben wurde das gesamte Wohnwagenportfolio zur Saison 2023 behutsam weiterentwickelt, erhielt teilweise neue Grundrisse und zahlreiche Verbesserungen in Sachen Ausstattung. Mit kleinen Detailanpassungen starten auch die bewährten Vantana Kastenwagen und die Optima Reisemobile in die neue Saison.



Der Maxia Van nutzt als Basis den VW Crafter und ist Auftakt der Kooperation zwischen Hobby und Volkswagen. Über die aus dem Pkw-Bereich bekannten Sicherheits- und Assistenzsystemen hinaus punktet der Maxia Van mit einem 130 kW/177 PS starken Motor und einer Acht-Gang-Automatik. Bei einer technisch zugelassenen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen ist der Van für die Nutzung mit zwei Personen ausgelegt. Entsprechend gibt es zwei Einzelbetten im Heck, Seitenküche und Waschraum. Wer mit vier Personen verreisen möchte, kann das Fahrzeug aber optional auf 3,85 Tonnen auflasten lassen.



Die Positionierung als Premium-Kastenwagen spiegelt sich in der Inneneinrichtung mit perfekt aufeinander abgestimmten Farben und aufwändig gestalteten Möbeln wider: Helles Nussbaumholz, grafitgraue Wandelemente, weiße Oberschränke und eine offene Raumgestaltung zeigen skandinavischen Design-Stil. Mit Superhochdach verfügt der Kastenwagen trotz Doppelboden über eine komfortable Innenstehhöhe von zwei Metern.



Der kompakte Waschraum mit integrierter Dusche und WC sorgt für Komfort. Der multifunktionale Heckbereich bietet neben Ambientebeleuchtung, Schrankraum für die Bordtechnik und cleveren Schubladen auch Platz für zwei 11-kg-Gasflaschen. Leistungsstarke Truma Combi 6 Heizung und hochwirksame Cellofoam-Dämmung aus überwiegend recycelten Fasern, Kaltschaummatratze und Goodside-Lattenrost machen es nachts und im Winter gemütlich. Mit dreierlei Lackierungen und der für Hobby typischen Vollausstattung, ist der Maxia Van 680 ET bereits zu Preisen ab 89.750 Euro bestellbar und wird ab dem Frühjahr 2023 ausgeliefert.



Wie der Camping-Urlaub der Zukunft aussehen könnte, zeigt Hobby mit der Studie Beachy Air: Unkompliziert, flexibel und einfach. Leicht und aerodynamisch kann er auch von Elektrofahrzeugen und mit einem Führerschein der Klasse B gezogen werden. "Der Beachy Air ist ein Technologieträger mit dem Fokus auf Leichtbau und Funktionalität", sagt Hobby-Geschäftsführer Bernd Löher. "Wir wollten ein Leergewicht von unter 500 kg erreichen. Was lag da näher, als die konsequente Weiterführung der Beachy-Idee - simple, clevere und stylische Fahrzeuge im Beachhouse-Look zu bauen."



Mit 3,5 Metern Aufbaulänge und zirka zwei Metern Gesamthöhe erscheint der Beachy Air auf den ersten Blick sehr kompakt. Das clevere Pop-Up-Dach ermöglicht allerdings eine Erweiterung der Raumhöhe auf 2,15 Meter. Auch das herausnehmbare Küchenmodul sorgt für Flexibilität. Das praktische Klapp-Stehpult kann als zusätzliche Arbeitsfläche für die Küche oder als Platz für das Mobile Office verwendet werden.



Die L-Lounge-Sitzgruppe lässt sich mit wenigen Handgriffen in eine 2 Meter x 1,40 Meter große Schlaffläche verwandeln. Ein Kaltschaum-Topper, der gleichzeitig als Rückenlehne dient, sorgt für guten Schlafkomfort. Das auf maximalen Leichtbau getrimmte Möbeldesign mit seinen hellen und natürlichen Farben vermittelt echtes Beach-Feeling, so der Hersteller.



Eine innovative Monocoque-Bauweise und verschiedenen Leichtbau-Komponenten reduzieren das Gewicht enorm, ohne Stabilität und Sicherheit zu beeinträchtigen. Dafür entwickelte die Vöhringer GmbH & Co KG die Leichtbaumaterialen, während die Knott GmbH das besonders leichte Chassis beisteuerte. Fahrzeugkonzept und Prototypenbau wurden von dem Entwicklungsbüro Ross Design GmbH umgesetzt. Anne Halskov vom dänischen Designbüro Penatos ist beim Beachy Air für das Interieur verantwortlich. Hobby präsentiert so in Verbindung mit einem VW ID.Buzz, was im Bereich von Elektromobilität und Caravaning möglich ist.



Wann und in welcher Form die Studie in Serie produziert wird, ist aber aktuell noch offen.



Karl Seiler / mid

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1