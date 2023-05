Nissan Juke N-Style: Sondermodell mit Stil

Das Sondermodell Nissan Juke N-Style ist ab sofort bestellbar, die Preise beginnen bei 22.290 Euro. Es kombiniert unter anderem 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und schwarze Sportsitze mit synthetischem Teilleder. Den Vortrieb des Coupe-Crossovers übernimmt dabei der bekannte, 84 kW/114 PS starke 1,0-Liter-Turbobenziner in Kombination mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe.



Der Nissan Juke N-Style baut auf der Ausstattungslinie Visia auf, die bereits mit Voll-LED-Scheinwerfern, Multifunktionslenkrad, einer Geschwindigkeitsregelanlage, elektrischen Fensterhebern, Klimaanlage und elektrisch einstellbaren Außenspiegeln aufwartet. Auch wichtige Assistenzsysteme sind bereits an Bord: Von der Verkehrszeichenerkennung über den Fernlicht- und aktiven Spurhalteassistenten bis zum autonomen Notbremsassistenten mit Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung.



Das Sondermodell verfügt darüber hinaus über verdunkelte Heck- und hintere Seitenscheiben. Neben einem auffälligen Rot stehen eine "Dark Grey"-Metallic-Lackierung und eine weiße Perleffekt-Lackierung zur Wahl.



Als Alternative zum Kauf offeriert Nissan das Editionsmodell zu einer monatlichen Leasingrate von 129 Euro (Standard: 152 Euro). Die Laufzeit beträgt 48 Monate, der effektive Jahreszins für loyale Kunden 2,99 Prozent (Standard: 3,99 Prozent). Zu Vertragsbeginn wird eine Anzahlung in Höhe von 3.400 Euro fällig.

