Hundertster Toyota GR Supra GT4

Toyota hat jetzt den 100sten GR Supra GT4 für den Kundensport fertiggestellt. Das Produktionsjubiläum des GT-Rennwagens feiert die Motorsport-Tochter mit einem streng limitierten Sondermodell.



Nur drei Einheiten der GR Supra GT4 100 Edition rollen auf den Markt. Neben einer exklusiven Lackierung kennzeichnen speziell gestaltete Karosserie-Elemente an der Front und eine Plakette mit Seriennummer das Sondermodell, das wie die regulären Rennwagen auf dem klassischen Toyota GR Supra für die Straße basiert.



Mit dem seit dem Frühjahr 2020 angebotenen GR Supra GT4 offeriert Toyota Gazoo Racing einen professionell vorbereiteten Rennwagen für den Kundensport, mit dem Privatfahrer und junge Nachwuchstalente an GT4-Veranstaltungen auf der ganzen Welt teilnehmen können.



79 Klassen- und 20 Gesamtsiege sowie 207 Podestplatzierungen in 317 Rennen zeugen von seiner außergewöhnlichen Erfolgsbilanz - die Rennen der Motorsportsaison 2023 sind da noch gar nicht eingerechnet.



In 2023 kämpfen allein in Europa insgesamt 27 Toyota GT4-Rennwagen um Punkte und Triumphe in verschiedenen Klassen und Serien wie der Nürburgring Langstrecken-Serie und der ADAC GT4 Deutschland. Weitere GR Supra GT4 sind in den übrigen motorsportbegeisterten Regionen weltweit aktiv (20 in Nordamerika, zwölf in Asien).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1