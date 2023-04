Neuer Hyundai i10 Facelift am Start

Mit dem i10 hat Hyundai einen viertürigen Kleinstwagen im Programm, der einen attraktiven Preis mit moderner Technologie und komfortabler Serienausstattung sowie umfangreichen Assistenzsystemen kombiniert.



Hyundai hat den viertürigen Kleinstwagen i10 aufgehübscht. Die Koreaner bringen die erneut verbesserte und facegeliftete Modellversion auf den Markt. Der Preis ist heiß: er startet bei 15.990 Euro für den Hyundai i10 1.0 Select. Das neue Modell ist ab sofort bestellbar und wird ab Sommer ausgeliefert.



Beim Hyundai i10 hat der Kunde die Auswahl zwischen drei sparsamen Benzinmotoren und je nach Modell zwischen dem automatisierten Fünfgang-Schaltgetriebe AMT und einem manuellen Fünfgang-Schaltgetriebe. Außerdem stehen vier Ausstattungslinien zur Verfügung. Alle i10 bieten intelligente Technologien und Funktionen, die ansonsten in höheren Fahrzeugsegmenten vorzufinden sind.



Der i10 Select fährt ab Werk als Viersitzer und mit dem günstigen 49 kW/67 PS starken 1.0 Dreizylindermotor. Er verfügt unter anderem über zahlreiche Funktionen des Assistenzsystems Smart Sense. Zur Komfortausstattung zählen 8-Zoll-FarbTouchscreen, RDS-Radio, Apple CarPlay, Android Auto, USB-Anschlüsse vorn und hinten, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Klimaanlage sowie die Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung. Elektrische Fensterheber vorn, ein höhenverstellbares Multifunktions-Lederlenkrad sowie in Wagenfarbe lackierte Türgriffe und Außenspiegelgehäuse runden die Ausstattungslinie Select ab.



Der i10 Trend (ab 18.450 Euro) ist ein Fünfsitzer und bietet darüber hinaus Funktionen und Extras wie Navigationssystem inklusive Bluelink-Telematikdienste, Over-the-Air-Updates für das Infotainmentsystem und Lifetime MapCare, ein beheizbares Multifunktions-Lederlenkrad, Sitzheizung vorn, elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel, Rückfahrkamera und Einparkhilfe hinten. Serienmäßig steht der i10 Trend auf 15-Zoll-Leichtmetallfelgen. Auf Wunsch kann der Käufer das Komfort-Paket (500 Euro) ordern. Es enthält eine Fahrerarmlehne, Gepäcknetz im Kofferraum, Gepäckraumhaken, Klimaautomatik, eine Smartphone-Ablage mit kabelloser Ladefunktion und einen variablen Gepäckraumboden. Beim Antrieb hat der Kunde die Wahl zwischen dem 1.0 Dreizylinder mit 49kW/67 PS und dem 1.2 Vierzylinder mit 62 kW/84 PS. Beide Motoren sind wahlweise mit manuellem oder automatisiertem Fünfgang-Schaltgetriebe lieferbar



Der i10 Prime (ab 20.990 Euro) ist ausschließlich mit dem 1.2 Vierzylinder erhältlich. Auch beim Prime kann der Kunde zwischen manuellem oder automatisiertem Fünfgang-Schaltgetriebe wählen. Der i10 Prime bietet zusätzlich zur Ausstattungsversion Trend unter anderem Projektionsscheinwerfer mit Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, dunkelgetönte Scheiben ab der B-Säule, elektrische Fensterheber auch hinten und das Komfortpaket bereits serienmäßig. Optional stehen zwei Extras zur Verfügung: Die Dachlackierung in Phantom Black (500 Euro, inklusive Gehäuse der Außenspiegel in Phantom Black) sowie das Smart Key-System (300 Euro) mit Start-/Stopp-Knopf und verchromte Türgriffe.



Das sportlich designte und ausgestattete Topmodell der Baureihe, der i10 N Line (22.190 Euro), fährt mit dem sportlichen 74 kW/100 PS starken Dreizylinder 1.0 T-GDI vor. Er bietet ein besonders dynamisches Fahrverhalten. Der sportlichste i10 verfügt außerdem über Projektionsscheinwerfer mit Abbiegelicht, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, dunkelgetönte Scheiben ab der B-Säule und elektrische Fensterheber auch hinten.

Optische Erkennungszeichen des i10 N Line sind innen die N Line Sitzbezüge, der schwarze Dachhimmel, der N Line Lederschaltknauf und rote Farbelemente an den Lüftungsdüsen. Außen sorgen die Abgasanlage mit Doppelendrohr, N Line Embleme auf den vorderen Kotflügeln, die spezielle N Line Frontschürze, der N Line Kühlergrill und die N Line Heckschürze mit integriertem Diffusor für Aufmerksamkeit. Optional kann der Kunde seinen i10 N Line mit einer Dachlackierung in Phantom Black (500 Euro) erhalten.

