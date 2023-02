Nissan Europe mit neuer PR-Direktorin

Die neue Direktorin für Kommunikation bei Nissan Center Europe heißt Susanne Beyreuther. Sie ist keine Unbekannte in der PR-Welt rund ums Automobil. Die Diplom-Betriebswirtin war von 1998 bis 2020 bei der Citroen Deutschland GmbH tätig und leitete dort fünf Jahre den Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Weitere Kenntnisse im Kommunikationsbereich erwarb Beyreuther als stellvertretende Pressesprecherin bei der Flughafen Köln Bonn GmbH und zuletzt als Leiterin Kommunikation und PR bei Deutscher Galopp e.V.



"Wir freuen uns sehr, dass wir Susanne Beyreuther für die Position der Direktorin Kommunikation in der Presseabteilung gewinnen konnten", sagt Vincent Ricoux, Geschäftsführer der Nissan Center Europe GmbH. "Susanne bringt umfassende Erfahrungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und der Automobilbranche mit." Sie werde dem Unternehmen helfen, das Ariya Elektro-Flagship und die e-Power Technologie gemeinsam mit ihrem Team noch breiter in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Auto "ServCity" beschleunigt autonomes Fahren Mehr erfahren Auto Nissan X-Trail: Bestes großes SUV beim WWCOTY Award 2023 Mehr erfahren Rentenkasse Männer gehen deutlich häufiger wegen Sucht in Reha Mehr erfahren