"ServCity" beschleunigt autonomes Fahren

Das Konzept "ServCity" unter Beteiligung des japanischen Autoherstellers Nissan soll die Entwicklung des autonomen Fahrens beschleunigen. In dem britischen Projekt ist die Antriebstechnik an Bord eines elektrischen Nissan Leaf im Stadtverkehr erprobt worden. Das staatlich geförderte Pilotprojekt, an dem sich neben Nissan weitere Konsortialpartner beteiligt haben, steht nun kurz vor dem Abschluss.



Nach drei Jahren Forschung und mehr als 1.600 zurückgelegten Testmeilen oder 2.575 Testkilometern wurde ein Konzept entwickelt, das britischen Städten helfen soll, fortschrittliche autonome Fahrzeugtechnologien in die städtische Infrastruktur zu integrieren. Im Rahmen des Projekts wurde auch untersucht, wie Städte in Zukunft einen "Robotaxi"-Service für Stadtbewohner und Pendler anbieten können.



Erprobt wurden die Technologien auf den Straßen Londons mit einem vernetzten und autonomen Fahrzeug (CAV), das auf einem Nissan Leaf basiert. Verbunden mit dem Smart Mobility Living Lab (SMLL) in Greenwich, konnten die Projektteilnehmer ein Netzwerk von Sensoren entlang der Straßen und einer Datenverarbeitungs-Software nutzen. Dank dieser kooperativen Infrastruktur wurden beispielsweise auch Objekte erkannt, die außerhalb des Fahrzeugsichtfelds lagen - zum Beispiel hinter einer Kurve oder weit in der Ferne. Durch die frühzeitige Information konnte das CAV sicher und zuverlässig reagieren und so einen reibungslosen Verkehrsfluss gewährleisten.



"Nissan hat nicht nur den elektrischen Leaf als Testfahrzeug zur Verfügung gestellt, unsere Ingenieure haben auch zur Erforschung und Entwicklung modernster autonomer Antriebstechnologien für den Projekteinsatz beigetragen",sagt Robert Bateman, Manager im Nissan Technical Centre Europe. "Dies ermöglichte die Entwicklung eines Testfahrzeugs, das in der Lage ist, autonom durch die belebten Straßen Londons zu navigieren und sich dabei mit der städtischen Infrastruktur zu verbinden - sowohl im ruhenden als auch im fahrenden Verkehr." Mit mehr als 115 beteiligten Personen und fast 16.000 Arbeitstagen stelle ServCity einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer künftigen Einführung autonomer Mobilität dar.

