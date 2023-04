Nissan bei der ABB FIA Formel-E Weltmeisterschaft

Die ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft ist die erste globale Sportart, die seit ihrer Gründung mit einem Netto-Null-CO2-Fußabdruck zertifiziert ist. In der neunten Formel-E-Saison geht Nissan mit dem Fahrerduo Norman Nato und Sacha Fenestraz an den Start. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat das Team in Berlin besucht.



Dabei sein ist alles. Das volle Programm bietet Nissan in Berlin am ehemaligen Flughafen Tempelhof mit einer Boxenführung zu einem spannenden Blick hinter die Kulissen zum FIA Formel-E Rennen. Fakt ist, die Rennserie erfreut sich wachsender Beliebtheit. Der Premium Reifenhersteller Hankook ist in Berlin allgegenwärtig und groß im Geschäft. Viele junge Fans begeistern sich für die Formel-E, wir sehen mehr junge als junggebliebene!



Nissan ist der erste und bislang einzige japanische Automobilhersteller in der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft. Als Partner des e.dams Rennteams holte Nissan e.dams in seiner Debütsaison fünf Pole Positions, sechs Podiumsplätze und einen Sieg beim New York E-Prix. Der Lohn: ein vierter Platz in der Teamwertung. Mit insgesamt 16 Teilnahmen an der Super Pole genannten finalen Qualifikationsrunde waren die Japaner zudem eines der besten und schnellsten Qualifying-Teams.



In der Saison 2019/20 knüpfte Nissan e.dams nahtlos an seine Erfolge an: Ein Sieg, fünf Podiumsplätze, eine Pole Position und sechs aufeinanderfolgende Super Poles führten zum zweiten Platz in der Teamwertung. Sein langfristiges Engagement in der vollelektrischen Serie untermauerte Nissan im Anschluss mit der Bestätigung der Teilnahme an der Gen3-Ära, die von der Saison 2022/23 bis zum Ende der Saison 2025/26 reicht. Hierfür erwarb der Automobilhersteller im April 2022 auch das e.dams-Rennteam, um seine Aktivitäten in der Formel E eigenständig steuern zu können.



Die laufende neunte Saison 2022/23 ist bereits der fünfte Umlauf, an dem Nissan teilnimmt. Die auffällige Kirschblütenlackierung der Nissan e-4ORCE 04 Rennboliden unterstreicht den Neuanfang für das Team und die gesamte Weltmeisterschaftsserie. Die Erfahrung mit den Serienmodellen hilft bei den Formel-E-Rennwagen - und umgekehrt. Die auf der Rennstrecke gewonnenen Erkenntnisse fließen auch in die nächste Generation von Elektrofahrzeugen für die Straße ein.



Mehr als 40 Prozent der Energie wird durch regeneratives Bremsen erzeugt, was gegenüber der zweiten Fahrzeuggeneration einer Steigerung von 25 Prozent entspricht. Die Batterien werden am Ende ihrer Lebensdauer recycelt. Recycelte Karbonfasern aus den Gen2-Autos sowie Naturkautschuk und recycelte Fasern in den neuen Hankook-Reifen sind weitere Beispiele für das Nachhaltigkeitsengagement der Serie, mit dem der CO2-Ausstoß gesenkt werden soll.



Kooperationspartner Shell setzt seine Kooperation mit Nissan auch in der neunten Saison fort. "Nissan will mit Unternehmen zusammenarbeiten, die unsere Werte, Prioritäten und langfristigen Ziele teilen, insbesondere wenn es um Nachhaltigkeit und Elektrifizierung geht. Wir sind stolz darauf, die Unterstützung von Shell und The Woolmark Company als gleichgesinnte Partner zu haben, die sich ebenso wie wir für eine nachhaltigere Zukunft durch Technologie und Innovation einsetzen", freut sich Teamchef Volpe.



Der Technologietransfer von der Straße auf die Rennstrecke und wieder zurück beeinflusst die EV-Programme von Nissan. Bis jetzt sind die Japaner noch nicht auf dem Siegertreppchen, doch die Saison ist noch nicht zu Ende. Das nächste Rennen findet am 6. Mai 2023 in Monaco statt.



Jutta Berhard / mid

