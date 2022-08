New Mobility Rallye: Opel mit drei Modellen am Start

Bei der New Mobility Rallye gehen bereits zum sechsten Mal Fahrzeuge mit alternativen Antrieben an den Start. Opel ist mit drei Fahrzeugen und drei unterschiedlichen, elektrifizierten Antriebsvarianten dabei.



Am 9. September 2022 steht bei der New Mobility Rallye rund um Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis wieder alles "unter Strom". Dieses Mal sollen auf der rund 150 Kilometer langen Strecke der neue Wasserstoff-Brennstoffzellen-Transporter Opel Vivaro-e Hydrogen, der neue Opel Astra Sports Tourer als Plug-in-Hybrid sowie der batterie-elektrische Opel Mokka-e im Teilnehmerfeld ihr Können unter Beweis stellen.



Der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Transporter Vivaro-e Hydrogen ist gut geeignet für Flottenkunden, die mit ihrem Transporter lokal emissionsfrei weite Strecken absolvieren wollen und binnen drei Minuten schnell auftanken müssen. Vollgetankt kann er bis zu 400 Kilometer weit fahren ( WLTP).



Das Prinzip des Vivaro-e Hydrogen ist einfach: Aus Wasserstoff und Luft erzeugt die Brennstoffzelle Strom zum Antrieb des Elektromotors. Als einziges Produkt dieser Reaktion kommt reiner Wasserdampf aus dem Auspuff. Und dank Plug-in-Möglichkeit lässt sich die Batterie bei Bedarf auch extern aufladen, so dass das Fahrzeug 50 Kilometer rein batterie-elektrisch zurücklegen kann. Die Technik ist dabei so platzsparend untergebracht, dass der Transporter gegenüber herkömmlichen Antriebstechnologien keine Kompromisse beim Raumangebot macht.



Die jüngste Generation des Opel Astra Sports Tourers fährt als Plug-in-Hybrid erstmals elektrifiziert vor. Bei einer Systemleistung von 133 kW/180 PS und einem maximalen Drehmoment von 360 Newtonmeter lässt sich in dem Kompakt-Kombi Sportlichkeit mit Verantwortung verbinden (Energieverbrauch gemäß WLTP: 1,2 1,1 l/100 km, CO2-Emission 27 25 g/km; jeweils kombiniert).



Bis zu 60 Kilometer (gemäß WLTP) lassen sich dank 12,4 kWh Lithium-Ionen-Akku so rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei zurücklegen. Darüber hinaus setzt Opel mit dem neuen Astra Sports Tourer seine Elektrooffensive konsequent fort. Denn bereits im Laufe des Jahres 2023 wird eine batterie-elektrische Version das Antriebsangebot des Kompaktlasse-Bestsellers komplettieren.



Fast schon ein "Klassiker" unter den Stromern im Teilnehmerfeld ist der Opel Mokka-e. Der batterie-elektrische Kompakt-SUV war nicht nur das erste Modell mit dem neuen Markengesicht Opel Vizor und dem volldigitalen Pure Panel im Innenraum, sondern überzeugt auch mit seinen Leistungen.



Für einen kraftvollen, leisen Antrieb sorgt der Elektromotor mit 100 kW/136 PS Leistung und 260 Newtonmeter maximalem Drehmoment aus dem Stand. Mit der 50 kWh-Batterie sind gemäß WLTP bis zu 338 Kilometer ohne Ladestopp drin. Ein regeneratives Bremssystem macht den Mokka-e noch effizienter. Damit kann der Stromer in der Schubphase oder beim Bremsen Energie rekuperieren. Und zum "Nachtanken" lässt sich die Batterie an einer 100 kW-Gleichstrom-Säule in rund 30 Minuten per Schnellladung bis zu 80 Prozent wieder aufladen.

