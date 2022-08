Opel feiert seinen 160. Geburtstag

Vor 160 Jahren gründete Adam Opel in Rüsselsheim seine Firma. Mit der Fertigung von Nähmaschinen 1862 begonnen, wird Opel zum weltgrößten Fahrradhersteller und schließlich zur international bekannten Automobilmarke. Das Credo von Beginn an, das seit jeher alle Produkte "made by Opel" auszeichnet: Innovationen für alle erschwinglich machen.



Den entscheidenden Entwicklungsschritt in der Geschichte des Unternehmens markiert - nach dem Tod Adam Opels 1895 von den fünf Söhnen vorangetrieben - 1899 der Beginn der Automobilfertigung. Opel gehört damit zu den Pionieren in dieser Industrie und ist einer der traditionsreichsten Automobilhersteller weltweit.



Am 21. Januar 1899 erwirbt Opel die Anhaltische Motorwagenfabrik des Dessauers Friedrich Lutzmann. Im selben Jahr startet mit dem Opel Patent-Motorwagen System Lutzmann die Automobilproduktion in Rüsselsheim. 1906 wird bereits das 1000. Fahrzeug gebaut; der endgültige Durchbruch gelingt der Rüsselsheimer Autoschmiede im Jahr darauf mit der Ernennung zum kaiserlichen Hoflieferanten. Aber auch die Demokratisierung des Automobils schreibt sich Opel auf die Fahnen, etwa mit dem kleinen 4/8 PS "Doktorwagen" im Jahr 1909.



Über die Jahrzehnte hinweg setzt Opel mit neuen Modellen und Fahrzeugvarianten immer wieder Trends und schafft wahre Bestseller. Komfort und Sicherheit mit stets modernsten Technologien werden großgeschrieben. Und mit dem gleichen Elan, mit dem Adam Opel vor 160 Jahren seine ersten Nähmaschinen verkaufte, sichert Opel heute den Kunden eine zeitgemäße, zukunftsweisende individuelle Mobilität



Bereits jetzt bietet der Hersteller zahlreiche Modelle elektrifiziert an - in drei unterschiedlichen, lokal emissionsfreien Antriebsvarianten. So fahren Opel Corsa und Mokka sowie das Nutzfahrzeugtrio aus Combo, Vivaro und Movano batterie-elektrisch und der Opel Grandland sowie der neue Opel Astra als Plug-in-Hybride vor.



Das aktuelle elektrische Antriebsangebot komplettiert der neue Wasserstoff-Brennstoffzellen-Transporter Opel Vivaro-e Hydrogen, Mit dem batterie-elektrischen Zweisitzer Rocks-e ermöglicht Opel nun sogar jungen Fahrern ab 15 Jahren den Einstieg in die Elektromobilität auf vier Rädern.

