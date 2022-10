Neuer Volvo EX90 wird rollender Energiespeicher

Der neue Volvo EX90 wird ein rollender Energiespeicher: Als erstes Modell der schwedischen Premium-Automobilmarke verfügt das vollelektrische SUV, das am 9. November 2022 vorgestellt wird, über eine bidirektionale Lademöglichkeit. Das Flaggschiff kann dadurch nicht nur Strom an externe Verbraucher liefern, sondern auch zum Lastenausgleich im Energienetz beitragen. Ein intelligentes Lademanagement erhöht die Effizienz und Nachhaltigkeit - und bietet sogar Einsparpotenzial für Kunden.



Elektroautos spielen eine Schlüsselrolle bei der Energiewende. Der erhöhte Strombedarf, der mit einer wachsenden Anzahl vollelektrischer Fahrzeuge einhergeht, kann jedoch auch zu einer erheblichen Belastung des Stromnetzes führen. Abhilfe schafft das bidirektionale Laden: Elektroautos verwandeln sich in mobile Energiespeicher, die Strom zwischenspeichern und bei Bedarf wieder abgeben können. Sie versorgen das Eigenheim mit Energie, unterwegs laden sie das E-Bike oder die Musikanlage.



Die zunächst in ausgewählten Märkten angebotene optionale Fähigkeit hilft, die Energienutzung kostengünstiger, effizienter und nachhaltiger zu gestalten. In Verbindung mit der "Smart Charging"-Funktion der Volvo Cars Smartphone-App wird das Fahrzeug aufgeladen, sobald die Stromnachfrage gering und die Energiepreise entsprechend niedrig sind - in der Regel, wenn viel erneuerbare Energien beispielsweise aus Wind- und Solarkraft im Strommix zur Verfügung stehen. Die im Hochvoltakku gespeicherte Energie kann dabei nicht nur für den Fahrbetrieb genutzt werden, sondern auch wieder abgegeben werden.



"Mit dem Volvo EX90 versorgen wir den Alltag mit Strom", sagt Olivier Loedel, Leiter Electrification Ecosystem bei Volvo Cars. "Autofahrer können die Batterie auf vielerlei Weise nutzen: Sie können ihr E-Bike aufladen, wenn sie unterwegs sind, oder während des Campingausflugs am Wochenende ein Outdoor-Kochgerät anschließen. Während teurer Spitzenzeiten lässt sich sogar das Haus mit günstigem Strom aus dem Auto versorgen."



Das SUV-Flaggschiff wird im Notfall sogar zur Ladesäule für andere kompatible Volvo Elektrofahrzeuge: Findet sich unterwegs partout keine Ladestation, lädt der Volvo EX90 die Stromer auf - oder lässt sich selbst an ihnen aufladen. Sofern verfügbar, erfolgt der gesamte Ladevorgang automatisch über die intelligente Ladefunktion der Volvo Cars App. Der zugrundeliegende Algorithmus sorgt dafür, dass die Batterie nur in begrenztem Umfang auf- bzw. entladen werden kann - dieser Schritt verlängert die Haltbarkeit der Hochvoltakkus und sichert langfristigen Fahrspaß.



In Abhängigkeit von den Regularien des regionalen Energiemarktes unterstützt der Volvo EX90 auch das öffentliche Stromnetz. Während das Fahrzeug zu den Zeiten, in denen ein Überschuss an erneuerbaren Energien besteht, günstig aufgeladen wird, lässt sich bei höherer Nachfrage in Spitzenzeiten Energie zurückverkaufen.



Je mehr Elektroautos über die bidirektionale Lademöglichkeit verfügen, desto häufiger können Lastspitzen so ausgeglichen werden. Dadurch lässt sich auch die Nachhaltigkeit im Stromnetz insgesamt verbessern: Die im Fahrzeug gespeicherte, regenerative Energie wird abgegeben, was den Bedarf an fossilen Energien bei hoher Auslastung verringert.

