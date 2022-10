Citroen oli zeigt intelligente Ideen

Der Citroen oli ist eine markant gestylte Studie für ein elektrisch angetriebenes Familienauto, das erschwinglich, verantwortungsvoll und vielseitig nutzbar sein soll. Der Motor-Informations-Dienst (mid) konnte in Paris einen ersten Eindruck von dem neuen Franzosen erhalten. Alte und neue, intelligente Ideen werden dabei mit dem Ziel umgesetzt, bei nur 1.000 Kilogramm Gewicht und auf 110 km/h begrenzter Höchstgeschwindigkeit mit einem Verbrauch von 10 kWh/100 km rund 400 Kilometer Reichweite zu schaffen.



Für vielseitige vollelektrische Mobilität soll sich der Citroen oli dem Branchentrend zu immer schwereren, komplexeren und teureren emissionsfreien Familienfahrzeugen entgegenstellen. Nicht nur auf Ideen des innovativen, in Deutschland als Opel Rocks-e vermarkteten Ami baut dabei Citroen auf - auch Elemente aus dem legendären 2CV finden sich darin wieder und werden zumindest teilweise in die zukünftigen elektrischen Familienfahrzeuge von Citroen einfließen. Das "Labor auf Rädern" zielt aber auch durch reduziertes Gewicht, begrenzte Komplexität, recycelte oder recycelbare Materialien, Haltbarkeit und Langlebigkeit auf eine "Best-in-Class" Ökobilanz.



Technische Basis des oli ist (noch) die im Peugeot e-208 oder Opel Corsa-e bzw. Mokka-e verwendete CMP-Plattform (Common Modular Platform) des Stellantis-Konzerns. Die Batterie-Kapazität wird jedoch um 20 Prozent auf 40 kWh verringert, und der Stromverbrauch wird nicht zuletzt durch das um rund 500 Kilogramm verringerte Leergewicht um 40 Prozent auf 10 Kilowattstunden pro 100 Kilometer sinken. Die Aufladung von 20 auf 80 Prozent soll am Schnelllader nur etwa 23 Minuten dauern.



Stahl-/Alu-Hybridräder sind mit nachhaltigen Goodyear Eagle GO-Konzeptreifen der Größe 235/55 R 20 bestückt. Deren Laufflächenmischung besteht fast ausschließlich aus recycelten Materialien wie Sonnenblumenöl, Reishülsenasche, Kiefernharz und Naturkautschuk. Da das 11 Millimeter tiefe Profil zweimal runderneuert werden kann, lässt die Wiederverwendung der Karkasse eine Lebensdauer von bis zu 500.000 Kilometer erwarten. Außerdem umfasst die Goodyear SightLine-Technologie einen Sensor, der während der gesamten Lebensdauer des Reifens eine Vielzahl von Parametern überwacht.



Die Abmessungen der Karosserie entsprechen mit 4,20 Meter Länge, 1,90 Meter Breite und 1,65 Meter Höhe denen eines kompakten SUV. Zu glatten Flächen kommen eine senkrecht stehende Front- und Heckscheibe sowie nach innen gewölbte Scheiben in den Vordertüren. Die Vordertüren ohne aufwändiges Innenleben wie Fensterheber oder Lautsprecher sind - wie die Schutzelemente und Stoßfänger - identisch, aber jeweils vorn angeschlagen und haben Lüftungsklappen.



Die flache Motorhaube, das Dach und die hintere Ladefläche bestehen aus recycelter Wellpappe, die zu einer wabenförmigen Struktur zwischen Glasfaser-Verstärkungsplatten geformt ist. Am symmetrischen Armaturenträger befinden sich links und rechts das Lenkrad bzw. eine Smartphone-Dockingstation und in der Mitte fünf Kippschalter für die Klimaanlage. Die leuchtend orangefarbenen Vordersitze bestehen aus stabilen Rohrrahmen, auf denen ein bequemes Sitzkissen montiert ist.



Die 3D-gedruckten Netz-Rückenlehnen haben eine integrierte Kopfstütze, sind schmal, aber hochgradig stützend, bequem und genau dort robust, wo erforderlich. Gemeinsam mit BASF entwickelt, bestehen sie aus leichtem, zu 100 Prozent recycelbarem Thermoplastischem Polyurethan (TPU). Der Bodenbelag aus dem gleichen Material ist mit einer hochelastischen, wasserdichten Beschichtung versehen und kann leicht gereinigt werden.



Hinter der Heckklappe bietet der oli statt des üblichen Kofferraums aus der gleichen recycelten Kartonstruktur wie Motorhaube oder Dach eine Ladeflächenabdeckung, die herausgenommen und auf die Ladefläche gelegt werden kann. Werden die Rücksitze vorgeklappt und die Heckscheibe nach oben geöffnet, vergrößert sich die 99 Zentimeter breite Ladefläche im Handumdrehen von 68 auf 105 Zentimeter Länge und es bleiben 58 Zentimeter nutzbare Höhe. Zusätzlich sind an den Seiten des dann über 600 Liter fassenden Laderaums Schienen angebracht und weitere Staufächer bieten einen sicheren Platz unter der Abdeckung.



Fahrzeuge werden normalerweise nicht überholt, wenn es mehr kostet, ein Fahrzeug zu sanieren als ein neues zu kaufen. Der oli würde dies ändern - denn es ist ökologisch und ökonomisch vorteilhafter, ein Fahrzeug zu renovieren, als es zu ersetzen. Wenn die Sanierung wirklich nicht mehr rentabel ist, würde Citroen jeden oli in einen Ersatzteilspender für andere oli verwandeln oder Teile zum allgemeinen Recycling schicken.



Karl Seiler / mid

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1