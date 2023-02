Mehr Leistung und Infotainment für den Suzuki Swace

Der Suzuki Swace erhält ein Update. Der Kombi erscheint mit mehr Leistung und modifizierter Optik. Auch die Ausstattung wurde erweitert: Digitale Instrumente verbessern die Bedienung, während neue Sicherheitsfunktionen den Fahrer in typischen Gefahrensituationen unterstützen. Angeboten wird das Modell ausschließlich in der Top-Ausstattung Comfort+ zu Preisen ab 34.790 Euro.



Die Systemleistung des Hybridantriebs im überarbeiteten Suzuki Swace beträgt nun 103 kW/140 PS. Die zusätzliche Power resultiert aus einem stärkeren Elektromotor, der nun 17 Kilowatt mehr leistet. Das um 22 Newtonmeter gesteigerte Drehmoment sorgt für eine deutlich bessere Beschleunigung. So ist der Sprint von null auf 100 km/h in 9,4 Sekunden möglich - 1,7 Sekunden schneller als beim Vorgängermodell.



Zu den neuen Sicherheitsfunktionen zählen das überarbeitete Pre-Collision System (PCS) sowie ein Ausstiegsassistent (Safe Exit Assist - SEA). Das System warnt, wenn sich von hinten ein Radfahrer oder ein anderes Fahrzeug nähert und sich eine Fahrzeugtür in dessen Weg öffnen könnte. Ein Nothalteassistent (Emergency Driving Stop System - EDSS) nimmt starke Unaufmerksamkeiten des Fahrers wahr und kann folglich einen automatischen Nothalt des Fahrzeugs einleiten.



Die Ausstattung Comfort+ umfasst LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent, Lenkradheizung, Zweizonenklimaautomatik, beheizbare Vordersitzen sowie Ambientebeleuchtung für den Innenraum. Zum Farbprogramm gehören sieben Lackierungen. Der aufgefrischte Swace ist ab sofort unter auto.suzuki.de konfigurier- und bestellbar und soll ab März 2023 bei den Vertragshändlern erhältlich sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1