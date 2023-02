Neuer Nokian Snowproof: Für den Winter gemacht

Der finnische Reifenhersteller Nokian Tyres stellt ein neues Sortiment an Winterreifen vor und erneuert sein Winterreifenportfolio für Mitteleuropa. Die erweiterte und erneuerte Nokian Tyres Snowproof-Reifenfamilie umfasst vier Reifenmodelle und deckt eine Vielzahl von Größen ab, von kleinen Familienautos bis hin zu großen und schweren SUVs.



Der neue Nokian Tyres Snowproof 2 für Personenkraftwagen und der Nokian Tyres Snowproof 2 SUV für SUVs und Crossover sind mit einer Kombination aus Winter-Grip, Stabilität und Fahrkomfort darauf ausgelegt, Sicherheit zu bieten in den Situationen, in denen sie am meisten gebraucht werden. Die verbesserten Sicherheitseigenschaften unter allen Fahrbedingungen sind das Ergebnis neuer, optimierter Laufreifenprofile und Mischungen, strenger Tests und weiterführender Forschung.



"Der Winter bringt alle Arten von Wettervariationen mit sich - von tiefem, gefrierendem Eis, glitzerndem Schnee, schwerem und feuchtem Schneeregen bis hin zu nassem und trübem Schneematsch. Genau das sind die Bedingungen, unter denen wir besonders leistungsstark sind. Unser Know-how basiert auf jahrzehntelanger Forschung und Erprobung und geht zurück auf den ersten Winterreifen der Welt. Man kann ohne weiteres behaupten, dass wir die Experten für den Winter sind", sagt Tommi Alhola, Vice President of Passenger Car Tires, Central Europe, bei Nokian Tyres.



Die SilentDrive -Technologie, die bereits erfolgreich in den Winterreifen von Nokian Tyres für den nordischen Markt eingesetzt wird, wurde unter dem Aspekt der Umweltfreundlichkeit und des Fahrkomforts entwickelt. Der niedrige Geräuschpegel wird durch eine leichte Schicht aus Akustikschaum in der Innenisolierung des Reifens erreicht. Die SilentDrive-Technologie wird zunächst für ausgewählte Snowproof 2 SUV-Größen erhältlich sein.



Zusätzlich zu den neuen Reifenmodellen erhält die Snowproof-Familie ein Produkt-Upgrade. Das Modell, das früher als WR Snowproof bekannt war, wird als Nokian Tyres Snowproof 1 auf dem Markt weitergeführt. Die Verbesserungen dieses Reifenmodells für PKW sind vor allem bei nassen Fahrbedingungen zu spüren.

