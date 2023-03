Neuer Hyundai KONA feierte Europa-Premiere in Berlin

Die neue Generation des kompakten Hyundai-SUV KONA ist bereits in mehreren Antriebsvarianten als rein batterieelektrische Version (EV), als Vollhybrid (HEV) sowie in zwei Verbrenner-Varianten (ICE) auf dem südkoreanischen Markt und kommt demnächst auch nach Deutschland.



Dank einem um 60 mm auf 2,66 Meter verlängerten Radstand gibt es im Fond 77 mm mehr Beinfreiheit und 11 mm mehr Kopffreiheit. Der Schulterraum in der zweiten Reihe ist mit 1,40 Meter ebenfalls der großzügigste in seiner Klasse. Zum üppigen Platzangebot tragen auch die nur 85 mm dicken Vordersitzlehnen bei. Der Kofferraum bietet bei vollständig umgeklappten Rücksitzen bis zur Fenster-Unterkante 723 Liter Stauraum.



Die beiden Cockpit-Displays mit jeweils 12,3-Zoll-Diagonale erleichtern eine optimale Übersicht der Instrumente und die Bedienung des Infotainmentsystems. Der elektrische Gangwahlschalter hinter dem Lenkrad ermöglicht die flexible Gestaltung der Mittelkonsole, die als Getränkehalter oder Ablage für große Taschen genutzt werden kann. Das integrierte Memory-System merkt sich die bevorzugten Positionen der optionalen Relax-Sitze in der ersten Reihe.



Over-the-Air-Updates für das Steuergerät ermöglichen einfache Wartung und Aktualisierung. Zusätzlichen Komfort bietet die individuelle Einstellung von Öffnungshöhe und -geschwindigkeit der elektrischen Heckklappe. Zum Aufladen elektrischer Geräte stehen mehrere USB-Anschlüsse sowie das kabellose Ladesystem nach Qi-Standard zur Verfügung. Mit dem digitalen Fahrzeugschlüssel - per NFC-Technologie auf Smartphones oder Smartwatches - lässt sich der neue KONA ver- und entriegeln sowie starten.



Fortschrittliche Fahrassistenzsysteme sind der autonomen Notbremsassistent, der aktiven Spurhalte- und Totwinkelassistent, der Ausstiegswarner, die intelligente Verkehrszeichenerkennung, der Aufmerksamkeitswarner und der Fernlichtassistent. Weitere Fahrkomfortfunktionen sind adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, Spurfolge- und Autobahnassistent oder Totwinkelassistent mit Monitoranzeige. Für sicheres Ein- und Ausparken gibt es Surround View Monitor, Einparkhilfe und Querverkehrswarner hinten mit Notbremsfunktion sowie den Parkassistenten mit Fernbedienung.



In Südkorea ist der neue KONA wahlweise mit einem 146 kW/198 PS starken 1.6 T-GDI mit 265 Nm maximalem Drehmoment oder einem 2.0-Atkinson-Motor mit 110 kW/149 PS erhältlich. Der KONA Hybrid mit einer Systemleistung von 104 kW/141 PS wird von einem speziell kalibrierten 1.6 GDI-Motor in Kombination mit einem Elektromotor angetrieben werden.



Der KONA Elektro wird in zwei Leistungsvarianten mit 65,4 kWh oder 48,4 kWh großer Batterie und 160 kW oder 115 kW starkem Elektromotor mit jeweils 255 Nm Drehmoment verfügbar sein. Bei 15,1 kWh bzw. 15,7 kWh kombiniertem WLTP-Verbrauch je 100 Kilometer ergeben sich 490 km bzw. 342 km Reichweite. Per 350-kW-Schnellladegerät lässt die große Batterie 41 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Die Vehicle-to-Load (V2L)-Funktion unterstützt die Nutzung elektrischer 230-Volt-Geräte mit maximal 3,13 kVA Leistungsabgabe:



Die Vorkonditionierung der Batterie gewährleistet eine optimale Ladeleistung und eine hohe Reichweite auch im Winter. Bei Nacht ist der Ladeanschluss beleuchtet. Das neue i-PEDAL ermöglicht einen Fahrmodus, bei dem man direkt beschleunigen, verzögern und anhalten kann. Das "Smart-Regenerative-System 2.0" steuert die Regeneration anhand der Fahrsituation des vorausfahrenden Verkehrs. Das Electronic Active Sound Design (e-ASD) erzeugt schließlich einen speziell auf das elektrische Fahrerlebnis abgestimmten Sound.



