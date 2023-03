Subaru BRZ: Er ist wieder da

Der Subaru BRZ ist nach zweijähriger Pause zurück in Deutschland. In der limitierten zweiten Modellgeneration gibt es das 2+2-sitzige Sportcoupe ab sofort zu Preisen ab 38.990 Euro. Nach wie vor soll das klassische Layout aus Frontmotor und Hinterradantrieb eine nahezu ideale Gewichtsverteilung zwischen den Achsen und ein agiles Handling gewährleisten.



Der neu konzipierte 2,4-Liter-Vierzylinder Boxermotor entwickelt in dem ab 1.275 Kilogramm schweren BRZ 172 kW / 234 PS und ein maximales Drehmoment von 250 Nm, das bei 3.700 Umdrehungen anliegt. Die Kraftübertragung übernehmen wahlweise ein knackiges Sechsgang-Schaltgetriebe oder eine sportlich abgestimmte Sechsstufen-Automatik. Wer mag, holt sich passend zur Fahrweise über Lautsprecher einen kernigen Motorensound ins Innere.



Konturierte Sportsitze mit Leder / Ultrasuede- Bezug sollen in dem fast baugleichen Schwestermodell des Toyota GR86 bei dynamischer Fahrweise für guten Halt sorgen. Ein sieben Zoll großes Digital-Cockpit, dessen Anzeigen sich beliebig anpassen lassen, versorgt den Fahrer mit allen notwendigen Informationen. Als zentrales Bedienelement dient der Acht-Zoll-Touchscreen des Infotainment- und Audiosystems, das neben dem Digitalradio DAB+, sechs Lautsprechern und zwei USB-Anschlüssen auch eine Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto umfasst.



Für Komfort sorgt die umfangreiche Serienausstattung aus elektrisch anklappbaren, einstellbaren und beheizbaren Außenspiegeln, Sitzheizung vorne, Lichtsensor, Zwei-Zonen-Klimaautomatik und Rückfahrkamera. Multifunktionslenkrad und Schaltknauf sind mit Leder bezogen, rote Kontrastnähte setzen Akzente im gesamten Interieur. Zur Sicherheit tragen Totwinkel-, Spurwechsel- und Querverkehrassistent bei.



Wer sich für die "Sport ES"-Variante mit Automatik (ab 41.990 Euro) entscheidet, profitiert zudem vom Eyesight-System: Es kombiniert verschiedene Fahrerassistenten wie ein Notbremssystem mit Kollisionswarner, einen Spurhalte- und Spurleitassistenten sowie eine adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung. Kommt es doch einmal zu einem Unfall, schützen die leichte und hochsteife selbsttragende Karosserie mit gezielten Verstärkungen sowie zahlreiche Airbags, darunter ein Knie-Airbag für den Fahrer.

