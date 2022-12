Neuer Elektro-Lexus in zwei Sekunden von null auf 100

Elektrifizierung muss nicht nur heißen: mehr Effizienz und weniger Emissionen. Beispiel Lexus: Die japanische Edelmarke will die neuen Antriebe auch dafür nutzen, mehr Leistung und Dynamik zu erzielen, um ein begeisterndes Fahrerlebnis bieten zu können. Auf dem Kenshiki Medienforum in Brüssel gibt die Toyota-Tochter einen aktuellen Überblick über die Fortschritte von Lexus Electrified. Außerdem werden neue Design- und Technikmerkmale der jüngsten Modellgeneration vorgestellt.



Auch wenn im Rennen um die Zukunft der Antriebe elektrische Fahrzeuge am Ende die Führung übernehmen, bestehen weiterhin Herausforderungen im Hinblick auf die Infrastruktur und die Stromversorgung. Lexus will daher weiterhin Technologien für Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und batterieelektrische Fahrzeuge entwickeln, um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen und regionalen Anforderungen auf der ganzen Welt gerecht zu werden.



Um seine ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen, baut Lexus im japanischen Shimoyama einen neuen globalen Hauptsitz - einen auf das Fahrzeug ausgerichteten Komplex, in dem alle Entwicklungsdisziplinen untergebracht sind und in dem Designer und Ingenieure Seite an Seite in den Zeichenräumen und auf den Teststrecken arbeiten.



Der Electrified Sport (das Fahrzeug ist noch nicht bestellbar und noch nicht homologiert) ist die Lexus Vision für einen batterieelektrischen Sportwagen der Zukunft. Er verkörpert die Absicht des Unternehmens, elektrifizierte Fahrzeuge mit authentischer Leistung zu bauen. Seine geschwungenen Linien sind von der Geschwindigkeit und Geschmeidigkeit des Kunstflugs inspiriert und schaffen eine neue Identität für Lexus Elektrofahrzeuge. Den Sprint von null auf 100 km/h absolviert der Electrified Sport voraussichtlich in etwa zwei Sekunden.



Die Batterien der neuesten Lexus Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge ermöglichen alltagstaugliche elektrische Fahranteile, vermeiden mit ihrer kompakten Bauform aber zugleich Gewichts-, Kosten- und Raumnachteile. Das gleiche soll für die vollelektrischen Modelle gelten. Dabei ermöglicht etwa die 71,4-kWh-Batterie des kommenden SUV RZ 450e eine elektrische Reichweite von bis zu 440 km (WLTP-Zyklus) und eine hohe Energieeffizienz von 16,8 kWh pro 100 km.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1