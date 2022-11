Opel Astra wird vollelektrisch

Die europäische Autoindustrie setzt wohl oder übel auf Elektromobilität. Jetzt wird ein Klassiker unter den Kompaktwagen vollelektrisch: der Opel Astra. Der Elektromotor liefert 115 kW/156 PS und 270 Newtonmeter maximales Drehmoment. Während viele andere Elektro-Pkw bei 150 km/h oder 160 km/h abgeregelt werden, sind mit dem neuen Astra Electric 170 km/h Spitze drin. Erhältlich sind Astra Electric und Astra Sports Tourer Electric noch nicht.



Je nach Präferenz können Astra Electric-Fahrer zwischen den drei Modi Eco, Normal und Sport wählen. Die Energie wird in einer 54 kWh fassenden Lithium-Ionen-Batterie gespeichert. Die in 17 Modulen untergebrachten 102 Akkuzellen sorgen dafür, dass sich mit dem neuen Astra Electric gemäß WLTP bis zu 416 Kilometer zurücklegen lassen. Der Stromer benötigt laut Hersteller 12,7 kWh Strom auf 100 Kilometer (14,9 kWh nach WLTP).



Wenn der Elektro-Astra einmal Strom nachladen muss, bedeutet das an der Raststätte nur einen relativ kurzen "Boxenstopp": An einer 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule lässt sich das Fahrzeug in rund 30 Minuten auf 80 Prozent der Batteriekapazität laden. Darüber hinaus ist der vollelektrische Astra serienmäßig mit einem dreiphasigen 11 kW-Onboard-Charger für schnelle Wechselstromladungen an der heimischen Wall Box zuhause ausgestattet.



Die Batterien sind im Unterboden untergebracht - so geht kein Platz für Passagiere und Gepäck im Innenraum verloren. Der Astra Sports Tourer Electric bietet mit aufgestellten Rücksitzen 516 Liter Ladevolumen im Gepäckabteil - bei umgeklappten Sitzen wächst das Fassungsvermögen, ebenfalls wie beim Plug-in-Hybrid-Pendant, auf bis zu 1.553 Liter. Die tiefe Position des Akkus trägt auch dazu bei, dass der Astra Electric und der Astra Sports Tourer Electric noch satter auf der Straße liegen.



Sitzkomfort à la Opel bieten Astra Electric-Fahrern und -Beifahrern die ergonomischen Sport-Aktiv-Sitze, wahlweise in Alcantara. Die von der Aktion Gesunder Rücken e.V. zertifizierten Sitze besitzen hohe Seitenstabilität und vielfache manuelle wie elektrische Einstellmöglichkeiten.



In eine moderne Cockpit-Welt entführt den Fahrer auch das volldigitale Pure Panel mit zwei 10 Zoll großen Widescreen-Displays. Die intuitiv bedienbare Mensch-Maschine-Schnittstelle der jüngsten Generation zeigt alle wichtigen Funktionen wie zum Ladezustand der Batterie oder der Reichweite an, während sich wichtige Einstellungen wie die Klimatisierung weiterhin ganz einfach per Tastendruck regeln lassen.



Der vollelektrische Astra besitzt eine klare Designsprache und fährt in jeder Ausstattungslinie mit dem Markengesicht Opel Vizor samt sportlich gestalteten Frontstoßfängern vor. Zum weiteren Blickfang werden serienmäßig die 18-Zoll-Leichmetallräder in Diamantschliff oder komplett schwarzer Ausführung.

