Neue E-Klasse fährt im Sommer vor

Stuttgart. Die Mercedes E-Klasse geht in die nächste Runde. Im Sommer kommt deshalb zu noch nicht genannten Preisen eine neue Generation der Baureihe der oberen Mittelklasse in den Handel, hat der Hersteller angekündigt. Los geht es demnach mit der jetzt 4,94 Meter langen Limousine. Doch schon bald sollen auch wieder ein Kombi (T-Modell) und der aufgebockte Offroad-Kombi All-Terrain folgen. Außerdem hat Mercedes auch ein Coupé und ein Cabrio in petto.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

EQE als elektrische Alternative

Nicht nur beim Aufbau, sondern auch beim Antrieb soll die E-Klasse viele Alternativen bieten. So stellt Mercedes Vier- und Sechszylinder für Benzin und Diesel sowie mehrere Plug-in-Hybride mit bis zu 100 Kilometern elektrischer Reichweite in Aussicht. Nur ein rein elektrisches Modell haben die Schwaben nicht vorgesehen. Diese Rolle übernimmt bereits der vollelektrische EQE im Portfolio.

Innen ist das Auto mit einem neuen Infotainment-System und einem gegenüber der S-Klasse etwas abgespeckten Superscreen (durchgehender Bildschirm auf dem Armaturenbrett) sowie Finessen wie elektrisch gesteuerten Lüfterdüsen ausgestattet. Die Limousine startet als E 200 (150 kW/204 PS) oder als E 220d (145 kW/197 PS) sowie als E 300e (230 kW/313 PS) oder als E 400e (280 kW/381 PS). Meist mit Heck- und teilweise mit Allradantrieb kommt sie so auf bis zu 250 km/h und erzielt Verbrauchswerte zwischen 0,5 und 7,3 Litern (CO2-Ausstoß: 12 bis 166 g/km). tmn