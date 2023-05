Mercedes-Benz Trucks auf eActros-Vertriebstour

Mercedes-Benz Trucks hat seine eActros-Vertriebstour durch fünf europäische Länder gestartet. Die Route der drei E-Lkw für den Verteilerverkehr führt zunächst vom Mercedes-Benz Werk Wörth über Österreich nach Italien.



Nach einer anschließenden Schleife durch Deutschland fahren die eActros weiter bis in die Niederlande und Belgien. Auf der Route werden mehrere Stationen angefahren, um Kunden die Fahrzeuge samt Services im Detail vorzustellen. Die E-Experten von Mercedes-Benz Trucks, die mit den eActros unterwegs sind, gehen im direkten Austausch mit Flottenbetreibern auf marktspezifische Fragestellungen zur E-Mobilität ein und beraten die Kunden umfassend.



Insgesamt werden die drei eActros über einen Zeitraum von fünf Wochen rund 3.700 Kilometer rein batterieelektrisch zurücklegen. Sie sollen dabei sowohl an öffentlichen Ladesäulen als auch an Lademöglichkeiten in den Depots der Niederlassungen aufgeladen werden.



Stina Fagerman, Leiterin Marketing, Vertrieb und Services bei Mercedes-Benz Trucks: "Immer mehr Flottenbetreiber bereiten sich auf die Elektrifizierung ihres Fuhrparks vor. Mit der eActros-Roadshow gehen wir aktiv auf die Kunden zu und machen den eActros vor Ort hautnah erlebbar."



Bei der Roadshow kommen zwei eActros 300 (4x2) und ein eActros 400 (6x2) zum Einsatz. Der batterieelektrische Mercedes-Benz eActros für den schweren Verteilerverkehr rollt seit 2021 im Werk Wörth vom Band. Mit vier Batteriepaketen hat der eActros 400 eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern. Technologisches Herzstück des Elektro-Lkw ist die Antriebseinheit, eine elektrische Starrachse mit zwei integrierten Elektromotoren und Zwei-Gang-Getriebe.



Die beiden flüssigkeitsgekühlten Motoren generieren eine Dauerleistung von 330 kW sowie eine Spitzenleistung von 400 kW. Hinzu kommt, dass bei vorausschauender Fahrweise elektrische Energie durch Rekuperation zurückgewonnen werden kann. Die beim Bremsen gewonnene Energie wird in die Batterien des eActros zurückgeführt und steht im Anschluss wieder für den Antrieb zur Verfügung.



Darüber hinaus gilt es, speziell im Zusammenhang mit vollelektrischen Lkw, eine ganze Reihe von Fragen im Vorfeld zu klären: Auf welchen Strecken kann ich E-Fahrzeuge einsetzen? Wie sieht es mit der Ladeinfrastruktur aus? Mit welchen baulichen Maßnahmen und Investitionen muss man fürs Depot-Laden rechnen? Umso wichtiger ist es deshalb, den Kunden nicht nur einen E-Lkw zu verkaufen, sondern sie auch auf dem Weg in die Elektrifizierung ihres Fuhrparks zu begleiten.



So wird zum Beispiel anhand bestehender Fahrstrecken ein möglichst realistisches und aussagekräftiges Nutzungsprofil von elektrischen Lkw für den jeweiligen Kunden ermittelt. Ebenfalls Bestandteil des sogenannten eConsulting sind neben der Elektrifizierung des Betriebshofs auch - je nach Kundenwunsch - alle Fragen der Planung, Beantragung und Umsetzung rund um die Ladeinfrastruktur sowie die Netzanbindung. Auf Wunsch gibt es auch Hilfestellung bei der Identifikation möglicher öffentlicher Förderungen von Infrastruktur und Fahrzeugen.

