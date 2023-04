Porsche Cayenne aufgefrischt

Das große Porsche-SUV Cayenne befindet sich mittlerweile in dritter Generation. Diese erhält nun ein Update hinsichtlich Antrieb, Fahrwerk, Design und Ausstattung. Ergebnis: mehr Performance und Luxus.



Der neue Cayenne debütiert mit einem hochdigitalisierten Anzeige- und Bedienkonzept, neuartiger Fahrwerktechnik und innovativen Technologie-Features. "Es ist eine der umfangreichsten Produktaufwertungen in der Geschichte von Porsche", sagt Michael Schätzle, Leiter der Baureihe Cayenne.



Die Neuerungen sind in der Tat vielfältig: Fein auflösende HD-Matrix-LED-Hauptscheinwerfer sorgen für eine auf jede Fahrsituation zugeschnittene Fahrbahnausleuchtung, ein Luftgütesystem filtert Schadstoffe aus der Atemluft im Innenraum, und dem Beifahrer steht erstmals im Cayenne ein eigenes Infotainment-Display zur Verfügung - unter anderem für Video-Streaming während der Fahrt. Mit seinem weitreichend nachgeschärften Design und leistungsstärkeren Antrieben soll der Cayenne seinen Anspruch als Sportwagen in seinem Segment unterstreichen.



Der links hinter dem Lenkrad angebrachte Fahrassistenzhebel verfügt nun über zusätzliche Funktionen zur Bedienung der Assistenzsysteme. Erstmals befindet sich der Automatikwählhebel im neuen Cayenne auf der Armaturentafel. Dies schafft auf der neuen Mittelkonsole Raum für Ablagen und für eine große Klimabedienfläche in edler Black-Panel-Ausführung. Große, gut erreichbare Schalter optimieren in Kombination mit mechanischen Klimawippen und einem haptischen Lautstärkeregler die Bedienbarkeit.



Das neu gestaltete Cockpit des Cayenne umfasst erstmals ein voll digitales 12,6-Zoll-Kombiinstrument, ausgeführt im Curved Design und mit variablen Darstellungsmöglichkeiten. Optional ergänzt ein optimiertes Head-up-Display die Darstellung. Das serienmäßige 12,3-Zoll-Zentraldisplay des Porsche Communication Management (PCM) integriert sich harmonisch in die neue Armaturentafel und bietet Zugriff auf alle relevanten Fahrzeugfunktionen.



Das Erscheinungsbild des neuen Cayenne erhält einen besonders athletischen Ausdruck. Ein neues Bugteil betont in Verbindung mit stärker überwölbten Kotflügeln und einer neuen Motorhaube sowie technisch anmutenden Scheinwerfern die Breite des Fahrzeugs. Dreidimensional gestaltete Heckleuchten, cleane Flächen und ein neues Heckunterteil mit integriertem Kennzeichenhalter prägen das Heck des gelifteten Modells.



Porsche stattet den Cayenne nun bereits ab Werk mit einem Stahlfederfahrwerk inklusive Porsche Active Suspension Management (PASM) aus. Neue Stoßdämpfer mit 2-Ventil-Technologie und separater Zug- und Druckstufe ermöglichen eine optimierte Performance in allen Fahrsituationen. Vor allem der Komfort bei langsamer Fahrt, das Handling bei dynamischer Kurvenfahrt sowie die Nick- und Wankabstützung wurden verbessert.



In Europa debütiert der neue Cayenne mit drei verschiedenen Motorisierungen. Eine umfangreiche Weiterentwicklung des von Porsche entwickelten Vierliter-V8-Biturbomotors löst im neuen Cayenne S das bisher verwendete V6-Aggregat ab. Mit einer Maximalleistung von 349 KW/474 PS und einem Drehmoment von 600 Nm - ein Plus von 25 kW/34 PS und 50 Nm im Vergleich zum Vorgänger - beschleunigen SUV und SUV Coupe gleichermaßen in 4,7 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 273 km/h.



Den Einstieg in die Welt des Cayenne begleitet ein optimierter Dreiliter V6-Turbomotor. Er leistet nun 260 kW/353 PS und 500 Nm, also 10 kW/13 PS und 50 Nm mehr als zuvor. Zudem stellt der Sechszylinder-Motor die Basis für den Antriebsstrang des Cayenne E-Hybrid. In Kombination mit einem neuen, um 30 kW auf 130 kW/176 PS erstarkten Elektromotor steigt dessen Systemleistung auf 346 kW/470 PS. Ausgerüstet mit einer im Vergleich zum Vorgänger von 17,9 kWh auf nun 25,9 kWh Kapazität vergrößerten Hochvolt-Batterie sollen nun je nach Ausstattung rein elektrische Reichweiten von bis zu 90 Kilometern nach WLTP möglich sein.

