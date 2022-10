Hella entwickelt Hochvolt-Technik für Premium-Fahrzeuge

Der Automobilzulieferer Hella rüstet künftig zehn verschiedene Fahrzeugbaureihen eines deutschen Premium-Herstellers mit Hochvolt-Spannungswandlern aus. Dieser Wandler fungiert als Schnittstelle zwischen Hochvolt-Bordnetz sowie 12-Volt-Verbrauchern und soll redundante Stromversorgung von Komponenten für das automatisierte Fahren sowie weiterer sicherheitsrelevanter Funktionalitäten gewährleisten. Der Produktionsstart ist für Mitte 2025 geplant. Um welchen deutschen Premium-Hersteller es konkret geht, hat die Firma noch nicht mitgeteilt.



Jedenfalls ist Hella mit der Serienentwicklung des Spannungswandlers im Hochspannungs-Bereich beauftragt worden. Dieser soll auf die vollständige E-Fahrzeugplattform des Herstellers ausgerollt sowie zusätzlich in einen Plug-In-Hybrid integriert werden. In Summe umfasst das Kundenprojekt aktuell zehn verschiedene Fahrzeugbaureihen. Das Auftragsvolumen liegt im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.



Spannungswandler verbinden die Spannungsklassen der unterschiedlichen Bordnetze in einem Fahrzeug miteinander. Im Rahmen des neuen Kundenprojektes dienen die Spannungswandler insbesondere der sogenannten "redundanten Stromversorgung" von Komponenten für das automatisierte Fahren sowie für weitere sicherheitsrelevante Funktionalitäten aus dem 400 bzw. 800 Volt-Bordnetz heraus.



Hierzu zählen beispielsweise Kamera und Radarsensoren sowie Lenksteuergeräte. Zugleich sorgt der Hochvolt-Spannungswandler für die Versorgung der 12-Volt-Batterie, die bei Elektrofahrzeugen ebenso wie bei Plug-In-Hybriden unter anderem für die Ruhestrom- sowie für die redundante Energieversorgung notwendig ist. Eine redundante Stromversorgung liegt vor, wenn ein einzelnes Netzwerkgerät mit zwei oder mehr physischen Netzteilen betrieben wird. Jede der Stromversorgungen hat die Kapazität, das Gerät allein zu betreiben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Gerät auch bei Ausfall eines Netzteils normal funktionieren kann.

