mid-Exklusiv: Video zum Peugeot Inception Concept

Das Peugeot Inception Concept wurde auf einer der vier zukünftigen "BEV-by-design" Plattformen der Stellantis Gruppe entwickelt.



Mit seiner 100-kWh-Batterie kann er mit einer einzigen Vollladung 800 Kilometer zurücklegen, was der Strecke von Paris nach Marseille oder Brüssel nach Berlin entspricht. Sein Verbrauch ist mit 12,5 kWh pro 100 km angegeben. Die Batterie lädt das Äquivalent von 30 Kilometern Reichweite in einer Minute oder 150 Kilometer in fünf Minuten.



Sehen Sie dazu das exklusive mid-Video auf YouTube:



https://youtu.be/8AsWCnztl9o

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1