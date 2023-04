Michelin: Premium-Reifen mit sehr guter Gesamtbilanz

Wer jetzt auf neue Sommerreifen wechseln muss, sollte die Kaufentscheidung gut überlegen: Denn Premium-Sommerreifen schonen nicht nur Geldbeutel und Umwelt, sie erhöhen auch Sicherheit und Komfort. Bei Elektro-Fahrzeugen erhöhen sie sogar die Reichweite.



Ein wichtiger Aspekt für den Umweltschutz ist bei Michelin-Reifen die konsequente Nutzung bis zur Verschleißgrenze von 1,6 Millimetern, denn sie müssen dann nicht so häufig gewechselt werden. Dank der speziellen 3D-Druck-Technologie lassen sich Michelin Langlaufreifen bis zu dieser Grenze fahren - ohne Leistungseinbußen.



Ein geringerer Rollwiderstand und das Verringern von Reifenabrieb sind die größten Hebel, um die Ökobilanz eines Reifens zusätzlich zu verbessern - auch bei einem E-Auto. Bei einer Untersuchung des ADAC zum Reifenabrieb erreichte Michelin die beste Platzierung. Bei den getesteten Michelin Reifen lag der Durchschnitt gerade einmal bei 95 Gramm pro 1.000 Kilometer. Zum Vergleich: Auf den hinteren Plätzen landeten Hersteller mit mehr als 130 Gramm.



Die Zahl der Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride steigt weiter. E-Autos sind rund ein Drittel schwerer als Verbrenner, sie beschleunigen meist schneller und haben ein geringeres Fahrgeräusch. Das stellt hohe Anforderungen an die Reifen, denn diese müssen das zusätzliche Gewicht tragen, das höhere Drehmoment verkraften und leiser sein.



Der Michelin e.Primacy ist genau für diesen Einsatz gemacht. Sein optimiertes Reifenprofil sorgt für einen geringeren Rollwiderstand und bringt damit bis zu sieben Prozent mehr Reichweite - mit diesem Pneu kann ein E-Auto mit einer Reichweite von 450 Kilometern seinen Radius auf rund 480 Kilometer erweitern.



Entsprechend groß ist auch die Stromersparnis: Auf 35.000 Kilometer können das bis zu 160 Euro sein. Und wer gerne etwas flotter unterwegs ist, kann mit dem Michelin Pilot Sport EV auf einen Reifen zurückgreifen, der speziell auf das Handling und die Reichweiten-Anforderungen von Sportwagen mit Elektroantrieb abgestimmt wurde.



Sommerreifen sind bestens auf die Straßen- und Wetterbedingungen in der warmen Jahreszeit vorbereitet. Dafür sorgen spezielle Gummimischungen für besondere Sicherheitseigenschaften bei Temperaturen über sieben Grad Celsius. Winterreifen im Sommereinsatz hingegen kosten Sprit und können das Fahrverhalten verschlechtern. Sie belasten also nicht nur die Umwelt übermäßig, ihr Einsatz geht auch auf Kosten der Sicherheit.



Eine sinnvolle Alternative sind Ganzjahresreifen. Sie bieten sehr gute Leistungen im Sommer und überzeugen im Wintereinsatz, wenn man vorwiegend in urbanen Gebieten unterwegs ist. Der Michelin CrossClimate 2 ist ein Ganzjahresreifen, der auch mit wenig Restprofil hohe Sicherheit bietet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1