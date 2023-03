Michelin als "Reifenhersteller des Jahres" ausgezeichnet

Bei der diesjährigen Preisverleihung auf der Tire Technology Expo 2023 in Hannover erhielt Michelin gleich zwei Auszeichnungen. In der Jury saßen Experten aus Reifenindustrie, Wissenschaft und Presse.



Die Tire Technology International Awards zählen zu den renommiertesten Branchenpreisen der Reifenindustrie. Die Auszeichnung "Reifenhersteller des Jahres" erhielt Michelin zum sechsten Mal - ein absoluter Rekord.



Die Auszeichnung "Umweltleistung des Jahres - Reifendesign" ging aufgrund zweier Reifen an Michelin, die zu 45 beziehungsweise zu 58 Prozent aus nachhaltigen Materialien bestehen. Beide Reifen - einer für Pkw, einer für Busse - haben die Straßenzulassung. Diese Auszeichnung ist Teil einer neuen Kategorie, mit der die Veranstalter technologische Fortschritte zur Schonung der Umwelt würdigen.

