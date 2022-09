Mehr Leistung für den Peugeot e-308

Die Stellantis-Gruppe (unter anderem mit Peugeot, Citroen, Opel, DS, Fiat) dreht an der Leistungsschraube: Nachdem die E-Modelle des Konzerns bisher mit 100 kW/136 PS auf die Straße rollten, werden die zwei nächsten 308-Versionen, die Limousine und die Kombi-Variante SW, ab 2023 von einem neuen Elektromotor angetrieben.



Der leistet 115 kW/156 PS und soll je nach Ausstattung eine Reichweite von über 400 Kilometern nach WLTP-Norm bieten. Und auch mit hoher Effizienz soll das neue Aggregat punkten: Peugeot peilt für den e-308 einen Durchschnittsverbrauch von nur 12,7 kWh pro 100 Kilometer an. Die abschließende Homologation steht allerdings noch aus.



"Der neue e-308 und der e-308 SW sind in den Ausstattungsvarianten Allure und GT erhältlich und werden Mitte 2023 auf den Markt kommen", heißt es bei Peugeot. Damit wird der SW der erste zu 100 Prozent elektrische Kombi aus Europa sein. Der Opel Astra-e Sports Tourer folgt etwas später.

