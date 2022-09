First Edition Peugeot 408 Hybrid online bestellbar

Der Peugeot 408 wurde im August in einer außergewöhnlichen transparenten und drehbaren Kugel "The Sphere" im Louvre-Lens in Frankreich präsentiert. Die neue First Edition Hybrid 225 e-EAT8 ist bereits vor dem offiziellen Marktstart 2023 in limitierter Ausgabe ausschließlich online bestellbar.



Über den Peugeot Financing Store https://financing.peugeot.store/konfigurator/ kann mit wenigen Klicks der Leasingvertrag abgeschlossen werden. Die Laufzeiten des Leasingangebotes sind wählbar zwischen 24, 36 und 48 Monaten und zwischen 10.000 km oder 15.000 km/Jahr. Ein Online-Team sorgt zusätzlich für einen reibungslosen Bestellvorgang. Zusätzlich inkludiert ist ein Satz Original Winterkompletträder (19 Zoll) inklusive Montage.



Die First Edition des neuen Peugeot 408 Hybrid 225 e-EAT8 mit 165 kW/225 PS vereint markantes Design, moderne Technologie und eine komfortable Ausstattung, so der Hersteller. Der Schwerpunkt des schicken Franzosen liegt auf der hochwertigen Verarbeitung des Innenraums in Verbindung mit einer Konnektivität, die innovative Technologien integriert, um das Fahr- und Reiseerlebnis noch intuitiver zu gestalten.



Der neue Peugeot 408 wird ab Marktstart in den Ausstattungsvarianten Allure, Allure Pack und GT angeboten werden. Der erste öffentliche Auftritt auf dem Pariser Autosalon ist für den 17. bis 23. Oktober 2022 vorgesehen.

