Ein elektrischer Ford Transit für Kleinunternehmer

Mit dem neu entwickelten E-Transit Custom will Ford auch kleinere Unternehmen von der Elektromobilität begeistern. Das kompakte Nutzfahrzeug könnte speziell für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) interessant sein.



Laut Hersteller ist der Transit Custom, angesiedelt im 1,0-Tonnen-Segment, der meistverkaufte Lieferwagen in Europa. Der E-Transit Custom wurde nun komplett neu entwickelt und soll ein noch höheres Produktivitäts-Level für die Nutzer erzielen. Eine neue Batterie-Generation ermöglicht dem rein elektrisch angetriebenen Transporter eine WLTP-Reichweite von bis zu 380 Kilometern. Laden kann das leichte Nutzfahrzeug an einer entsprechenden Säule mit bis zu 125 kW pro Stunde. Die maximale Nutzlast von bis zu 1.100 Kilogramm erreicht das Niveau der noch aktuellen Custom-Generation mit Dieselantrieb, so der Hersteller.



Der E-Transit Custom soll im täglichen Einsatz mit handfesten Vorteilen punkten. Dies beginnt bei der abgesenkten Lade- und Einstiegshöhe und reicht bis zu einem verbesserten Schutz gegen Diebstahl des Transportguts. Die Fahrerkabine dient als vielseitig nutzbarer Arbeitsplatz mit 5G-Konnektivität und pfiffigen Funktionen wie einem auf Wunsch lieferbaren Lenkrad, das sich zu einer ergonomischen Plattform für Laptops und Smartphones verwandeln lässt. Das Fahrwerk sorgt dank Einzelrad-Aufhängung an der Hinterachse für angenehmen Federungskomfort. Die wahlweise 100 kW/135 PS oder 160 kW/217 PS starken batterieelektrischen Antriebe stehen für eine souveräne Kraftentfaltung.



Der Produktionsstart des in der Türkei gefertigten E-Transit Custom ist für Herbst 2023 geplant. Die Verkaufspreise will Ford rechtzeitig vor Markteinführung bekanntgeben.

