Limitierter Land Rover debütiert beim Pferdesport

Auf dem Weg zu modernem Luxus feiert der Defender das 75. Markenjubiläum von Land Rover mit der neuen Defender 75th Limited Edition und stellt sie auf der internationalen Pferdesportveranstaltung "Horses & Dreams" 2023 dem deutschen Publikum vor. Auf dem Hof Kasselmann in Hagen am Teutoburger Wald erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm, das neben eleganten Reitsportdisziplinen wie Springen und Dressur auch gehobene Shopping- sowie Entertainment- und Lifestyle-Angebote umfasst.



"Mit dem Defender 75th Limited Edition bringen wir in diesem Jahr ein exklusives Highlight zur Horses & Dreams", sagt Christian Löer, Director Marketing & PR bei Jaguar Land Rover Deutschland. "Das Sondermodell fängt den Geist von 75 Jahren Land Rover ein: zum Beispiel mit seiner Lackierung in Grasmere Green und seinen exquisiten Details zum Markenjubiläum."



Das Sondermodell des robusten Defender ehrt einen Meilenstein: Am 30. April 1948 debütierte der erste Geländewagen der Modellreihe, die später den Namen Defender erhalten sollte, als Innovation in der Automobilindustrie und läutete eine neue Ära der Geländewagen ein.



Der Defender wurde für 2019 von Grund auf neu entwickelt - die neueste Generation präsentiert sich als der leistungsfähigste und robusteste Defender in der Geschichte des Modells. Mit seinem 75-jährigen Erbe steht er mit Allradantrieb für ein vielseitiges Zugfahrzeug. Dank ihrer hochmodernen technologischen Ausstattung sind die Modelle der Defender-Familie ein geeigneter Begleiter für jeden Pferdeliebhaber.



Ausgestattet mit einem permanenten Allradantrieb und einer robusten Karosserie erreicht der Defender eine enorme Zugkraft und eine hohe Anhängelast (bis zu 3,5 Tonnen). Optional lässt sich die Anhängerkupplung elektrisch aus- und einfahren, während die Anhängerstabilitätshilfe für zusätzliche Sicherheit während der Fahrt sorgt. Die 3D-Surround-Kamera sorgt für eine perfekte Rundumsicht beim Manövrieren, und die kantige Karosserie maximiert die Raumnutzung, sodass auch umfangreiches Fahrzubehör problemlos verstaut werden kann.

