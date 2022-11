Lexus UX umfassend aufgewertet

Der kompakte Lexus-Crossover UX bekommt ein Update. Sowohl der Vollhybrid UX 250h als auch der vollelektrische UX300e verfügen über erweiterte Sicherheitsfunktionen und ein verbessertes Multimediasystem. Das erste Lexus Elektroauto fährt ab dem kommenden Jahr zudem mit einem neuen Batteriesystem vor. Dadurch klettert die Reichweite des Lexus UX 300e um mehr als 40 Prozent auf bis zu 450 Kilometer (WLTP kombiniert).



Buchstäblich im Mittelpunkt aller Lexus UX steht ein neues Multimediasystem mit einem je nach Ausstattung acht bzw. 12,3 Zoll großen Touchscreen. Das neue Display, das um 143 Millimeter nach vorne und näher an den Fahrer gerückt ist, ersetzt die bisherige Touchpad-Steuerung.



Nutzer sollen von gestochen scharfen Grafiken - auf dem 12,3-Zoll-Display sogar in HD-Auflösung - und einer schnelleren Reaktion auf Steuerbefehle dank einer höheren Prozessorleistung profitieren. Die serienmäßige Cloud-Navigation liefert Straßen- und Verkehrsinformationen in Echtzeit und ist in Kombination mit dem großen Bildschirm auch als Festplatten Navigationssystem erhältlich.



Mit "Hey Lexus" lässt sich der gleichnamige Sprachassistent aktivieren, der nicht nur Telefon, Klimatisierung und Audiofunktionen steuert, sondern auch im Internet sucht. In Verbindung mit der Cloud-basierten Navigation liefert das On-Board-System auch Kraftstoffpreise in der Nähe und andere lokale Informationen. Durch gezielte Verbesserungen versteht der Sprachassistent mehr natürliche Begriffe und Befehle - und das dank neuer Mikrofone, die die Stimmen von Fahrer und Beifahrer wahrnehmen, selbst bei Hintergrundgeräuschen.



Der durch den Wegfall des Touchpads freigewordene Platz in der Mittelkonsole beherbergt je nach Ausstattung die Bedienung für die Sitzheizung oder ein weiteres kleines Ablagefach. Vor dem Bedienfeld der Klimaanlage befindet sich darüber hinaus eine beleuchtete Ablage, in die selbst größere Smartphones passen.



Zum neuen Modelljahr ist der Lexus UX auf Wunsch erstmals in Iridiumsilber lackiert: Bei diesem neuen Spezialfarbton kommt die fortschrittliche Sonic-Lacktechnologie von Lexus zum Einsatz, bei der eine nur wenige Mikrometer dicke Schicht die Metallic-Flocken im Lack in eine engere, einheitliche Ausrichtung bringt. Die Folge sind mehr Glanz und tiefere Schattierungen. Alternativ können sich Kunden auch für eine der vielen Zweifarblackierungen entscheiden.



Im Innenraum wird mit Alpakabraun ein neuer Farbton für die Sitze angeboten. Die ausstattungsabhängigen perforierten Ledersitze ziert ein neues Kagome-Muster, das von einem traditionellen japanischen Korbgeflecht inspiriert ist, während die Kunstleder-Bezüge auch die neuen Sashiko-Steppnähte aufweisen. Die Armaturentafel ist bei allen Varianten im Washi-Design (Japanpapier) ausgeführt, der obere Teil der Instrumententafel ist schwarz und der Startknopf bei allen Modellen silberfarben.



Für Sicherheit sorgt das verbesserte Lexus Safety System, das neben dem nochmals optimierten Pre-Crash Safety System auch einen Kreuzungsassistenten zum sicheren Abbiegen und einen Notlenkassistenten umfasst. Dieser hilft beim sicheren Ausweichen von Hindernissen, ohne die Fahrspur zu verlassen. Die adaptive Geschwindigkeitsregelung umfasst eine neue Funktion zur automatischen Anpassung der Geschwindigkeit vor und in Kurven.

