Lexus RZ Werbespot Marvel Studios

Die Toyota Luxusmarke Lexus ist wieder offizieller Automobilpartner der Marvel Studios. Am 9. November 2022 startet der Actionfilm Black Panther: Wakanda Forever in den Kinos.



Im neuen Film der Marvel Studios kämpfen Königin Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) und die Dora Milaje (u. a. Florence Kasumba) nach dem Tod von König T'Challa darum, ihre Nation vor den eingreifenden Weltmächten zu schützen.



Während die Bewohner Wakandas versuchen, sich ihrem neuen Schicksal zuzuwenden, müssen sich die Helden mit der Hilfe von Elitekriegerin Nakia (Lupita Nyong'o) und Everett Ross (Martin Freeman) zusammenschließen und einen neuen Weg für das Königreich Wakanda einschlagen.



"Wir fühlen uns sehr geehrt, unsere Zusammenarbeit mit dem Black Panther Franchise der Marvel Studios fortzusetzen", so Michael Moore, General Manager für strategische Kommunikation bei Lexus. Unser vollelektrischer RZ 450e passt perfekt in das hochmoderne Arsenal der Dora Milaje. Er bietet ein außergewöhnliches Fahrerlebnis, das sich durch fortschrittliche Technologie und überzeugende Leistung intuitiv mit seinen Nutzern vereint."



"Die Kraft, Eleganz und Zukunftsvision der Marke Lexus passt perfekt zum Black Panther Franchise", sagt Mindy Hamilton, Senior Vice President of Global Partnership Marketing bei The Walt Disney Company. "Wir freuen uns sehr, erneut mit Lexus zusammenzuarbeiten, um eine actiongeladene Geschichte und eine unterstützende 360-Grad-Kampagne zum Leben zu erwecken."



Fans freuen sich auf den Kinostart, der Lexus RZ wird mit den Dora Milaje Kriegern am Steuer in 60-, 30- und 15-sekündigen Spots mit dem Titel "An Electric Future" zu sehen sein.

