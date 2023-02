Kooperation zwischen Hyundai und Healthy Seas

Hyundai Motor blickt auf ein erfolgreiches Jahr der Zusammenarbeit mit seinem Partner Healthy Seas, einer Meeresschutzorganisation aus den Niederlanden, zurück.

2022 fanden im Rahmen der europäischen Partnerschaft mehr als zehn Aktionen in Europa und zum ersten Mal auch eine außerhalb Europas in Südkorea statt.



Die Aktivitäten des letzten Jahres reichten von Reinigungsaktionen zur Beseitigung ausgedienter Fischereigeräte, insbesondere zurückgelassener Geisternetze an Stränden und im Meer, bis hin zu Bildungsprogrammen. In diesen konnten Schulkinder und lokale Gemeinden mehr über den Schutz der Meere und eine nachhaltige Lebensweise lernen. Die Entstehung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft stand dabei im Fokus der Aktivitäten.



"Es ist erstaunlich, was wir im Jahr 2022 durch unsere Partnerschaft mit Healthy Seas erreichen konnten. Gemeinsam ist es uns gelungen, noch mehr Küstengemeinden, Schulkinder und auch unsere Mitarbeiter aktiv in die Umweltschutzprojekte involvieren", sagt Michael Cole, Präsident und CEO von Hyundai Motor Europe. "Wir haben im ersten und zweiten Jahr unserer Partnerschaft große Erfolge erzielt. Wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr unsere Vision 'Progress for Humanity' mit Leben füllen können."



Auch Hyundai Motor Deutschland war aktiv in die Projekte involviert. So führte eine der Aktionen den Markenbotschafter Lenn Kudrjawizki nach Kroatien. Hier begleitete der bekannte Schauspieler, der eines der sogenannten Hyundai Faces ist, Tauchgänge in der Bucht von Luka Krnica und unterstütze die Mannschaft vor Ort bei der Bergung und dem Abtransport der Geisternetze. Anschließend machte er sich bei der Weiterreise nach Slowenien in der Produktionsstätte von Aquafil ein eigenes Bild von der Wiederaufbereitung der Nylonnetze.

