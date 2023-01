Hyundai Bayon "Bestes Importauto 2022“

Der Hyundai Bayon hat den Preis "Bestes Importauto" in der Fachzeitschrift "Auto Bild" gewonnen. Souverän siegte der 4,18 Meter lange Koreaner in der Kategorie "Kleine SUVs". Für den Titel "Bestes Importauto" haben nun die Punkte entschieden, die der Bayon im Lauf des Jahres 2022 bei verschiedenen Tests der "Auto Bild" gesammelt hat.



"Wir freuen uns sehr über die aktuelle Auszeichnung", sagt Jürgen Keller, Geschäftsführer der Hyundai Deutschland GmbH. "Damit ist unsere Strategie, frühzeitig SUVs in jeder maßgeblichen Autoklasse anzubieten, aufgegangen. Viele Wettbewerber haben noch gar kein kleines SUV im Angebot, wir bieten unseren Kunden mit Kona und Bayon bereits zwei Modelle im Klein- beziehungsweise Kompaktsegment."



Der Hyundai Bayon wurde in Europa speziell für den europäischen Markt entwickelt. Die drei verfügbaren Benzinmotoren sind mit dem 48-Volt-Hybridsystem von Hyundai kombinierbar. Alle Triebwerke sind serienmäßig mit einer Start-Stopp-Automatik ausgerüstet, und je nach Motor kann der Kunde zwischen einem Sechsganggetriebe, einem Sechsganggetriebe mit elektronisch geregelter Kupplung (iMT) und dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe 7-DCT wählen.



Sein Radstand von 2.580 Millimetern schafft in dem kleinen SUV einen großzügigen Innenraum, auch fürs Gepäck steht überdurchschnittlich viel Volumen zu Verfügung. Mit 411 Liter nach VDA-Norm übertrifft der Bayon aktuell sogar seinen größeren Bruder Hyundai Kona um knapp 40 Liter.



Schon im Einstiegsmodell Bayon Select für 20.515 Euro zählt neben Klimaanlage, Digitalradio und Fernlichtassistent ein umfangreiches SmartSense-Paket zum serienmäßigen Lieferumfang. Es enthält allein sieben elektronische Assistenzsysteme - vom aktiven Spurhalteassistenten über die intelligente Verkehrszeichenerkennung bis hin zum autonomen Notbremsassistenten inklusive Frontkollisionswarner und Fußgängererkennung.

