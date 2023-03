Jaguar TCS Racing siegt bei der FIA Formel E

So sehen Sieger aus: Die Werksfahrer Mitch Evans und Sam Bird sowie Kundenpilot Nick Cassidy (Envision) bescheren Jaguar ein Traumergebnis beim sechsten Lauf der Formel E-WM 2023. Vor 23.000 Zuschauern im Sambadrom von Sao Paulo feierte Mitch Evans seinen ersten Sieg im neuen Gen 3-Jaguar I-Type 6.



Bis zur Zielflagge musste er sich hartnäckiger Angriffe seines neuseeländischen Landsmanns Nick Cassidy im Envision-Jaguar erwehren, während zugleich der von Platz zehn nach vorn gestürmte Sam Bird im zweiten Werks-Jaguar Cassidy in die Zange nahm. Im Ziel trennte das Trio nur 0,5 Sekunden.



Nach diesem historischen Erfolg - ein solcher Dreifach-Sieg kam in der Formel-E-Geschichte erst einmal vor - macht Jaguar TCS Racing einen Sprung auf Platz drei in der Teamwertung. Bei den Fahrern schieben sich Sam Bird auf Platz 6 und Mitch Evans auf Platz 9.



Für Evans, der mit den Hankook iON Race Reifen bis zum Schluss maximal pushen konnte, ist es der siebte Erfolg seiner Formel-E-Karriere und der erste in der Season 9. Das Rennen bot den Fans spektakulären Motorsport. Bei heißen Temperaturen von über 30 Grad Celsius erlebten die Fans spannende Duelle und Überholmanöver in allen Bereichen des 22-Mann-starken Fahrerfeldes.



Beim Double-Header von Berlin-Tempelhof (22./23. April) will Jaguar den starken Aufwärtstrend nun fortsetzen.

