Hankook mit der Formel E in Brasilien

Für die ABB FIA Formula E World Championship geht es zur nächsten Premiere. Nach den Debüts in Mexiko, Indien und Südafrika ist Brasilien am 25. März erstmals Austragungsort der vollelektrischen Rennserie. Für die Piloten und den Hankook iON Race, dem neuen Einheitsreifen der Formel E, geht es in die 12-Millionen-Metropole Sao Paulo.



"Bisher konnte der Hankook iON Race auf jeder Formel-E-Strecke seine hohe Qualität und Performance zeigen und die Fahrer mit dem nötigen Grip unterstützen. Von daher reisen wir auch optimistisch nach Südamerika. Die Strecke ist, wie auch in Kapstadt, mit langen Geraden sehr schnell", erklärt der Hankook Formel E Race Engineer Jiwoong Choi.



Für ausgelassene Sambastimmung auf den Rängen werden erneut die 22 Piloten der Season 9 sorgen. Ganz besonders im Fokus stehen die beiden brasilianischen Lokalmatadore Lucas di Grassi und Sergio Sette Camara. Wie in den vergangenen Rennen können sich die Fans auf packende Zweikämpfe und spektakuläre Überholmanöver freuen.



Trotz eines Ausfalls beim Rennen in Kapstadt liegt der Deutsche Pascal Wehrlein in der Gesamtwertung nach wie vor in Führung. Dicht dahinter lauern der Brite Jake Dennis und Jean-Eric Vergne aus Frankreich in den Verfolgerpositionen. In der Teamwertung ist das TAG Heuer Porsche Formula E Team bisher das Maß aller Dinge. Der Vorsprung auf die zweitplatzierte Mannschaft Envision Racing beträgt nach fünf Rennen 42 Punkte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1