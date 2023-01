Hyundai Staria: Platz für alle Neune

Das Modell Staria steht bei Hyundai für ein MPV (Multi-Purpose Vehicle) mit zeitlos modernem Design und komfortablem, großzügigem Raumangebot mit intelligenten Innenraumdetails. Ab sofort stellt Hyundai Motor dem 7-Sitzer Staria Signature eine Version mit neun Sitzplätzen zur Seite.



Zur Serienausstattung des neuen Hyundai Staria Prime zählen das Achtgang-Automatikgetriebe, eine Vielzahl an Smart Sense Assistenzsystemen, elektrische Schiebetüren auf beiden Seiten, eine flexible, alltagstaugliche Sitzkonfiguration sowie ein umfangreiches Infotainmentsystem.



Für den Antrieb sorgt ein 2,2-Liter-VGT-Dieselmotor mit 177 PS und einem maximalen Drehmoment von 431 Newtonmetern. Für den Kraftstoffverbrauch notiert Hyundai 8,9 - 8,5 l/100 km. Zur Wahl stehen entweder Front- oder Allradantrieb. In den Hyundai Staria Prime mit Frontantrieb muss man mindestens 53.600 Euro investieren, mit Allradantrieb kostet er ab 55.650 Euro.



Einer der Hauptaugenmerke des neuen Hyundai Staria Prime liegt auf der flexiblen Innenraumgestaltung. In drei Sitzreihen finden bis zu neun Personen Platz. Die mittlere Sitzreihe kann um 20 Millimeter, die dritte Sitzreihe um 400 Millimeter in Längsrichtung verschoben werden, was wahlweise der Beinfreiheit oder dem Gepäckraum zugutekommt.



Durch die jeweils umklappbaren Rückenlehnen entsteht eine ebene Ladefläche von bis zu 1.447 Millimeter Länge. Besonders praktisch: Die Sitzfläche der dritten Sitzreihe ist platzsparend nach oben klappbar. Das Kofferraumvolumen fasst - gemessen bis zur Fensterunterkante - bis zu 1.303 Liter (nach VDA-Norm).



Zusätzlich zur Privacy-Verglasung ab der B-Säule können die Fenster der zweiten und dritten Sitzreihe mit Rollos verdunkelt werden. Besonders familienfreundlich sind auch diese Ausstattungsdetails: Der neue Hyundai Staria verfügt über die Funktionen Passenger-View und Talk-Modus, über die der Fahrer die Fondpassagiere im Blick hat und mit ihnen über Mikrofon und Lautsprecher kommunizieren kann.



Die Sitzpolster sind mit einer Kombination aus Leder und Kunstleder bezogen, die strapazierfähig ist und dabei trotzdem edel wirkt. Die Vordersitze verfügen über eine Sitzheizung, der Fahrersitz ist elektrisch einstellbar. Die Lehne des Mittelsitzes in der ersten Reihe kann umgeklappt werden, beispielsweise um eine Ablagefläche zu schaffen.

