Hyundai Roboter zur Rehabilitation

Die Hyundai Motor Company hat den Roboter "X-ble MEX" an das Asan Medical Center übergeben. Mit Hilfe dieses Roboters "zum Anziehen" soll die Rehabilitation von querschnittsgelähmten Patienten erleichtert und die Forschung auf diesem Gebiet vorangetrieben werden.



Der "X-ble MEX" ist ein von Hyundai Robotics Lab entwickelter, Roboter "zum Anziehen", der bei der Rekonstruktion der unteren Muskulatur und der Wiederherstellung der Gelenkmobilität helfen soll. Der Name setzt sich zusammen aus dem Buchstaben "X", der für das unendliche Potenzial der Robotertechnologie steht, und dem englischen Wort "able", das für die Möglichkeit steht, alles zu erreichen. Der "X-ble MEX" ist das erste Produkt dieser Marke, die in Zukunft weiter ausgebaut werden soll.



Der medizinische Roboter ist besonders für querschnittsgelähmte Patienten von Vorteil, da er sie bei einer Vielzahl von Bewegungen unterstützt, zum Beispiel beim Gehen auf ebenen Flächen, beim Treppensteigen sowie beim Sitzen oder Stehen.



Noch im März hatte Hyundai Motor eine Absichtserklärung (MOU) mit dem Asan Medical Center und der Citizens' Coalition for Safety unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht vor, dass Hyundai Motor zwei Jahre die Rehabilitation querschnittsgelähmter Patienten mit zwei Robotern unterstützt. Zusätzlich wollen die Partner gemeinsam Forschung betreiben.



"Ganz im Sinne unserer Vision 'Progress for Humanity' hat sich Hyundai Motor verpflichtet, Mobilitätsplattformen bereitzustellen, die auf unserer unterstützenden Robotertechnologie basieren", sagte Dooha Choi, Leiter der Business Strategy Planning Sub-Division bei Hyundai Motor. Man werde innovative Mobilitätstechnologien zur Verfügung stellen, um die Lebensqualität von sozial benachteiligten Menschen zu verbessern.



Das koreanische Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (Ministry of Food and Drug Safety, MFDS) hat die Zulassung des Roboters als Medizinprodukt erteilt. Die Zertifizierung in den USA wird derzeit durchgeführt. Die Energiequelle des Roboters, die Batterie, wurde ebenfalls getestet, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten.

