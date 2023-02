Toyota: Mit Wasserstoff in Richtung Klimaneutralität

Auf dem Weg in die Klimaneutralität spielt für die Toyota Motor Corporation die Nutzung von Wasserstoff eine zentrale Rolle. Im Pkw-Segment bietet Toyota mit dem Mirai bereits in zweiter Generation eine Brennstoffzellenlimousine an, die mit einer Tankfüllung bis zu 650 Kilometer zurücklegen kann. Daneben liegt der Schwerpunkt derzeit auf Bussen sowie leichten und schweren Nutzfahrzeugen.



Gemeinsam mit Commercial Japan Partnership Technologies (CJPT) und den Nutzfahrzeugherstellern Hino und Isuzu entwickelt Toyota beispielsweise einen Brennstoffzellen-Lkw, der noch im Frühjahr 2023 im emissionsfreien Warentransport zum Einsatz kommen soll. Im Sommer folgt auf einer Schnellbuslinie in der Präfektur Fukuoka die Einführung der ersten Brennstoffzellen-Busse. Und gemeinsam mit dem portugiesischen Bushersteller CaetanoBus entwickelt Toyota Lösungen für den europäischen Markt.



Die von Toyota entwickelte und mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellentechnik bewährt sich auch in zahlreichen industriellen Anwendungen, wo sie Systeme mit fossilen Antrieben ersetzt und zur Senkung von CO2-Emissionen beiträgt.

Zudem arbeitet Toyota auch an neuen Verfahren, die eine nachhaltige und saubere Wasserstoffgewinnung aus erneuerbaren Energien ermöglichen.



"Wasserstoff ist nicht nur für unsere eigenen Ziele in Sachen CO2-Reduktion und Klimaneutralität entscheidend, sondern auch um den gesamten Transportsektor und weitere Industriebereiche nachhaltiger zu machen. Toyota forscht daher kontinuierlich an neuen Wasserstoffanwendungen und auch an Verfahren, Wasserstoff auf saubere Art und Weise zu produzieren", sagt Andre Schmidt, Präsident der Toyota Deutschland GmbH.



Wasserstoff, der beispielsweise durch Wasserelektrolyse mit Hilfe von erneuerbaren Energien gewonnen werde, sei nicht ein nachhaltiger Treibstoff, sondern ein vielseitig einsetzbarer Träger von sauberer Energie, der sich über weite Distanzen transportieren lasse. Für seine Modellstadt Woven City, die derzeit bei Susono in der Präfektur Shizuoka errichtet wird, hat Toyota bereits Prototypen einer tragbaren Wasserstoffkartusche entwickelt. Diese günstige und handliche Energiequelle eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen und soll aufzeigen, wie die Energieversorgung auf Wasserstoffbasis in das tägliche Leben integriert werden kann.

