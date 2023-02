Hyundai i30 N Performance: Nordschleifen-Gefühl für jeden Tag

Er ist ein Wolf im Schafspelz, der Hyundai i30 N Performance Fastback. Auf den ersten Blick sieht die Fließhecklimousine aus wie ein kompaktes Familienfahrzeug. Doch schon beim Außen-Finish haben die Designer sportliche Akzente gesetzt. Spätestens, wenn der Fahrer den Startknopf betätigt, wird klar: Hier geht's rund. Der Motor-Informations-Dienst (mid) stellte den Performance-Hyundai auf die Probe.



Auch im Innenraum machten die Gestalter auf die nicht ganz alltäglichen Eigenschaften des Viertürers aufmerksam. Als erstes springt das hellblau leuchtende "N" auf den Kopfstützen der vorderen Sportsitze ins Auge. Die Monoform-Sportsitze selbst bieten einen sehr sicheren Seitenhalt und sind zudem 2,2 kg leichter als Seriensitze. Ansonsten wirkt das Interieur zwar modern, aber angenehm klar und unaufgeregt.



Der i30 N wurde von Hyundai unter anderem auf der berühmten Nordschleife am Nürburgring getestet und ganz auf die motorsportlichen Anforderungen ausgerichtet. Die sich daraus ergebenen Performance-Eigenschaften kann der Fahrer beim Beschleunigen und in scharfen Kurven leicht in Erfahrung bringen. Die 280 PS bringen die leichtgewichtige Limousine vollkommen mühelos auf Touren. Es mag heute noch kräftigere Boliden geben, doch in dieser Fahrzeugklasse ist dieses Auto schon eine kleine Sensation. Kein Wunder, dass der Hyundai i30 N schon mehrmals die Leserwahl zum "Auto Bild Sportscar des Jahres" gewonnen hat.



Die Kombination mit dem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe (N DCT) macht aus der rasanten Beschleunigung eine bequeme Sache. Wer trotzdem selber schalten will, kann an den Schaltwippen spielen oder sich gleich für die Version mit Sechsgang-Handschaltung entscheiden. Die Automatik springt auf jeden Fall leicht an, schaltet zügig durch und lässt sich in keiner Situation lange bitten. Binnen 5,9 Sekunden spurtet das familientaugliche Kompaktfahrzeug von 0 auf 100 km/h.



Serienmäßig fährt der i30 N mit 19-Zoll-Schmiederädern vor. Die Räder im Fünf-Doppelspeichen-Design bieten eine hohe Festigkeit und reduzieren die ungefederte Masse des Fahrwerks. Ihre dunkelgrau-satinierte, matte Oberfläche, die einen Kontrast zu den N spezifischen roten Bremssätteln mit N-Logo bildet, unterstreicht den Rennsport-Charakter des Fahrzeugs zusätzlich. Ebenfalls ab Werk verbaut sind die Hochleistungsreifen Pirelli P Zero.



Der i30 N Performance bietet großen Fahrspaß zu einem vergleichsweise moderaten Preis. Seine kompakten Abmessungen bei großzügigem Platzangebot machen den Familienboliden zudem zum komfortablen Alltags-Praktiker. Viel mehr kann man von einem Auto im C-Segment nicht verlangen.



Lars Wallerang / mid





Technische Daten Hyundai i30 N Performance "Fastback":



- Länge / Breite / Höhe: 4,46 / 1,80 / 1,43 Meter



- Kofferraumvolumen: 405-1.306 Liter



- Motor: Reihenvierzylinder Ottomotor aus Leichtmetall vorne quer eingebaut



- Hubraum: 1.998 ccm



- Leistung: 206 kW/280 PS



- max. Drehmoment (Systemleistung): 392 Nm



- Getriebe: 8-Gang-Automatik (N DCT)



- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 5,9 Sekunden



- Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h



- Kraftstoffverbrauch WLTP kombiniert laut Hersteller: 7,9 Liter/100 km



- C02-Emissionen: 191 g/km



- Preis: ab 36.450 Euro

