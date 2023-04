Hyundai Ioniq 6 "Weltauto des Jahres"

Bereits mit dem Ioniq 5 hat der südkoreanische Autokonzern Hyundai Trophäen abgeräumt. Nun gewinnt der jüngere Ioniq 6 die in New York verliehene Auszeichnung "World Car of the Year". Hinzu kommen die Medaillen "World Electric Vehicle" und "World Car Design of the Year". Die internationale Jury lobte das Fahrzeug für sein aerodynamisches Design und seine hohe Reichweite.



Eine Jury mit 100 Automobiljournalisten aus 32 Ländern wählte den Ioniq 6 aus drei Finalisten aus, die alle im Jahr 2022 auf den Markt kamen. Dies ist der zweite Gewinn in Folge bei den "World Car Awards" für die elektrische Sub-Marke Hyundai Ioniq: Im vergangenen Jahr hatte die Jury bereits den Ioniq 5 zum Sieger in denselben Kategorien gekürt.

