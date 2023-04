Ford Transit Courier: Liefert jetzt auch rein elektrisch

Ford Pro bringt die nächste Generation der Transit Courier-Baureihe auf den Markt. Erstmals wird es mit dem E-Transit Courier auch eine vollelektrische Variante des kompakten Lieferwagens geben. Geplanter Produktionsbeginn ist ab Herbst 2024 im rumänischen Ford Otosan-Werk Craiova, die Markteinführung ist für Ende 2024 vorgesehen.



Mit 2,9 Kubikmetern übertrifft der neue Transit Courier das Gardemaß des Vorgängermodells um 25 Prozent. Die Ladebreite zwischen den hinteren Radkästen wächst aufgrund einer neu konstruierten Hinterradaufhängung von 1.012 auf 1.220 Millimeter und ermöglicht somit zum ersten Mal den Transport von zwei Euro-Paletten.



Die Laderaumlänge legt um 18 Zentimeter auf nun 1,8 Meter zu. In Verbindung mit der neuen Durchladeöffnung in der Trennwand und dem umklappbaren Beifahrersitz lässt sie sich zusätzlich vergrößern, so dass nun auch bis zu 2,6 Meter lange Bretter oder Rohre eingeladen werden können. Das vordere Staufach ("Frunk") - also dort, wo sich bei den Verbrenner-Modellen der Motor befindet - fasst beim E-Transit Courier 44 Liter und eignet sich ideal für Ladekabel, einen Erste-Hilfe-Kasten oder ähnliche Utensilien.



Ford Pro rechnet damit, dass die Kunden ihren neuen E-Transit Courier vermehrt zu Hause an der eigenen Wallbox laden. Bei einem 11-kW-Anschluss mit Wechselstrom (AC) ist die Batterie in 5,7 Stunden3 von 10 auf 100 Prozent gefüllt - etwa über Nacht, wenn günstigere Strompreise die Wirtschaftlichkeit des Fahrzeugs zusätzlich verbessern und sich der Elektroanschluss auch zum Vorwärmen der Kabine und der Batterie nutzen lässt.



Stoppt der Lieferwagen an Gleichstrom (DC)-Schnell-Ladestationen, kann er neue Energie mit bis zu 100 kW laden. Ford geht davon aus, dass in diesem Fall für das "Nachtanken" von zehn auf 80 Prozent Batterieladung weniger als 35 Minuten vergehen und ein zehnminütiger Ladevorgang genügt, um die Reichweite um 87 Kilometer zu steigern. Die Nutzer des E-Transit Courier haben ein Jahr lang kostenlosen Zugang zum "Blue Oval Charge Network", das bis 2024 über 500.000 öffentliche Ladestationen umfassen soll.



Der 136 PS/100 kW starke Antriebstrang des 4,34 Meter langen E-Transit Courier ermöglicht "One-Pedal Driving": Dank der stark verzögernden Rekuperierung des Lieferwagens, wenn das Strompedal gelupft wird, macht es den Einsatz des Bremspedals weitgehend überflüssig. Auf der Autobahn ist eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 145 km/h möglich. Nähere Informationen zur Reichweite und zu den Fahrleistungen des E-Transit Courier stellt Ford zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung.



Das Innere des E-Transit Courier wird unter anderem geprägt durch eine 12-Zoll-Digitalanzeige sowie einen ebenfalls 12 Zoll großen, quer eingebauten Touchscreen. Als Abonnement-Angebot steht eine vernetzte Navigation zur Wahl, die aktuelle Informationen zur Verkehrslage, zur Parksituation am Zielort sowie zu Ladeoptionen liefert und vor lokalen Gefahrenstellen warnt.



Die Experten von Ford Pro erwarten, dass Unterhalts- und Wartungskosten für den vollelektrischen Transit Courier signifikant um mindestens 35 Prozent gegenüber vergleichbaren Fahrzeugen mit Dieselmotor sinken. Für die Varianten mit Benzin- oder Dieselmotor konnten die Service-Intervalle auf zwei Jahre oder 30.000 Kilometer erweitert werden. Die Service-Intervalle für den E-Transit Courier stehen noch nicht fest.

