Hyundai Driving Experience 2023

Die Instruktoren der Hyundai Driving Experience starten in der Saison 2023 neben weiteren europäischen Rennstrecken mit den Fahrzeugen der Modellreihen i20 N, i30 N und Ionic 5 am Nürburgring durch. Noch bis Mitte April findet zudem ein Wintertraining im österreichischen Sölden statt.



Damit sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene die besondere Fahrdynamik der Hyundai N Modelle und auch des vollelektrischen Ioniq 5 erfahren können, sind auf dem Nürburgring drei Track Experiences unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen im Angebot. Teilweise bauen sie aufeinander auf. Man sitzt jeweils zu zweit im Auto und wechselt sich ab.



Das "Track Level Experience 1 Training" beschäftigt sich über eineinhalb Tage schwerpunktmäßig mit der Fahrsicherheit, geht dabei aber auch auf die Besonderheiten des Rennstreckenfahrens ein. Wie alle angebotenen Trainings beinhaltet es einen hohen praktischen Anteil.



Das "Track Level Experience 2" ist das Rennstreckentraining für Fortgeschrittene. Dazu wird am Nürburgring ausschließlich der Grand-Prix-Kurs genutzt. Dieses Training dauert zweieinhalb Tage.



Während jeder Teilnehmer selbstverantwortlich auf Level 2 einsteigen kann, ist das Level-3-Training nur buchbar, wenn man bereits ein Level-2-Training absolviert hat. In zweieinhalb Tagen erhält man ein Rennstreckentraining auf dem Grand-Prix-Kurs mit hohen fahrpraktischen Anforderungen. Entsprechend intensiv ist die theoretische Schulung. Die reine Fahrzeit beträgt hier wie im Level 1 rund sechseinhalb Stunden.



Noch bis Mitte April bietet die Hyundai Driving Experience zudem ein Wintertraining im österreichischen Sölden an. Beim Fahrtraining auf Schnee und Eis lernt man nicht nur zu driften, sondern auch, wie man in Extremsituationen das Fahrzeug unter Kontrolle behält. Die Instruktoren zeigen außerdem, wie das HTRAC Allradsystem von Hyundai die Kraft des Antriebs zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt. Gefahren wird in Zweierteams, im vollelektrischen Hyundai Ioniq 5 sowie im Tucson Plug-in-Hybrid und Santa Fee Plug-in-Hybrid.

