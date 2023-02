VW: Sonderausstellung zum Thema Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz ist eines der zentralen Themen unserer Zeit. Das Drive.Volkswagen Group Forum lädt in die neue "AI (Artifical Intelligence)-Lounge" in Berlin ein zum Entdecken und Ausprobieren der vielfach noch unbekannten Materie.



Nicht nur unser Smartphone, wie der Name schon vermuten lässt, nutzt digitale Kapazitäten, um seinem Nutzern immer bessere Dienste zu leisten. Auch neue Mobilitätskonzepte verlangen nach computergestützten Innovationen, die es ermöglichen, sicher und effizient zu gewählten Zielen zu gelangen, schon bald auch autonom. Der Leistung von KI wird hier entscheidende Bedeutung zugemessen.



Schon heute haben KI-Algorithmen einen großen Einfluss auf unsere Mobilität, auch wenn wir es meist gar nicht bemerken. So nutzen Car-Sharing-Dienste statistische Modelle, um ihr Angebot ständig zu verbessern. Im Bereich der Elektromobilität helfen KI-Systeme, die wachsende Auslastung der Stromnetze auszugleichen und Ladestationen effizient zu platzieren.



In der "AI-Lounge" des Drive.Volkswagen Group Forums in Berlin (Friedrichstraße 84) kann man verschiedene KI-unterstützte Anwendungen entdecken und selbst auszuprobieren. So lässt sich ein Gespräch mit einer KI über Future Mobility führen, man kann sein einzigartiges Traumfahrzeug der Zukunft kreieren und an einer interaktiven Installation die eigenen Bewegungen von einer KI in einer abstrakten, digitalen Gestalt darstellen lassen.

